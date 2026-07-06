Νέους ισχυρισμούς περί σχεδίου «περικύκλωσης» της Τουρκίας από το Ισραήλ προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής αεράμυνας που εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Haberler, το Ισραήλ φέρεται να αναπτύσσει ή να συντονίζει συστήματα αεράμυνας στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα διεξάγει συνομιλίες με τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Σερβία, την Ουγγαρία και τη Μολδαβία, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου ραντάρ και αναχαίτισης.

Το δημοσίευμα επικαλείται τον απόστρατο συνταγματάρχη του τουρκικού στρατού Ιμπραήμ Κελές, ο οποίος υποστηρίζει ότι στο Ισραήλ κυριαρχεί η αντίληψη πως «η Τουρκία μας περικυκλώνει», γεγονός που, κατά τον ίδιο, εξηγεί τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στη Συρία και τον Λίβανο. Ο ίδιος εκτιμά ότι, μετά το Ιράν, η Άγκυρα θα αποτελέσει τον επόμενο στόχο μιας διεθνούς εκστρατείας «δαιμονοποίησης».

Από την πλευρά του, ο απόστρατος στρατηγός Μεχμέτ Οκκάν υποστήριξε ότι η Τουρκία είχε εντοπίσει εδώ και χρόνια την απειλή δημιουργίας μιας αμυντικής γραμμής από την Κύπρο έως τη Ρουμανία και γι' αυτό επιτάχυνε την ανάπτυξη του εγχώριου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας «Steel Dome» (Ατσάλινος Θόλος), καθώς και των συστημάτων HİSAR, SİPER, GÖKBERK, SUNGUR και GÜRZ.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η στρατηγική συνεργασία της Τουρκίας με χώρες όπως η Σομαλία, η Λιβύη, το Κόσοβο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και εξοπλιστικά προγράμματα όπως το αμφίβιο πλοίο TCG Anadolu και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Kızılelma, αποτελούν μέρος της τουρκικής στρατηγικής αποτροπής.