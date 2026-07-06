Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Odyssey», ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε στο Reuters για τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση της καριέρας του: τη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη.

Η νέα παραγωγή της Universal Pictures, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου και αποτελεί το επόμενο μεγάλο έργο του Νόλαν μετά το πολυβραβευμένο «Oppenheimer».

Ο διάσημος σκηνοθέτης χαρακτήρισε την προσαρμογή της «Οδύσσειας» ιδιαίτερα απαιτητική, εξηγώντας ότι το ομηρικό κείμενο δεν ακολουθεί τη δομή που απαιτεί μια σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση.

«Στο ποίημα υπάρχουν σπουδαίες κορυφώσεις, όμως λείπουν οι απαραίτητες προετοιμασίες που χρειάζεται μια ταινία. Το κοινό του Ομήρου γνώριζε ήδη τους χαρακτήρες και τα γεγονότα, ενώ το σημερινό κοινό όχι. Έτσι χρειάστηκε να μετακινήσουμε ορισμένα στοιχεία και να πάρουμε κάποιες δημιουργικές ελευθερίες, ώστε να αποδώσουμε το πνεύμα του έργου», ανέφερε.

«Θέλουμε να ψυχαγωγήσουμε, όχι να διδάξουμε»

Ο Νόλαν ξεκαθάρισε ότι στόχος του δεν είναι να προσφέρει ένα μάθημα αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά μια κινηματογραφική εμπειρία που θα απευθύνεται τόσο σε όσους γνωρίζουν το έργο του Ομήρου όσο και σε όσους το ανακαλύπτουν για πρώτη φορά.

«Η λέξη "εκπαίδευση" με τρομάζει όταν μιλάμε για μια τόσο μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Θέλουμε να ψυχαγωγήσουμε. Η ταινία πρέπει να λειτουργεί τόσο για όσους αγαπούν τον Όμηρο όσο και για όσους δεν έχουν διαβάσει ποτέ την "Οδύσσεια"», είπε.

Όπως σημείωσε, παρόμοια πρόκληση είχε αντιμετωπίσει και στην τριλογία «The Dark Knight», όπου έπρεπε να ικανοποιήσει τόσο τους φανατικούς φίλους του Batman όσο και το ευρύ κοινό.

«Να προσθέσουμε κάτι σε μια ιστορία 3.000 ετών»

Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι επιδίωξή του ήταν να παραμείνει πιστός στο πνεύμα του ομηρικού έπους, προσθέτοντας όμως τη δική του δημιουργική προσέγγιση.

«Η "Οδύσσεια" αποτελεί αντικείμενο πολιτισμικής συζήτησης εδώ και 3.000 χρόνια. Ελπίζεις ότι θα προσθέσεις κι εσύ κάτι σε αυτή τη διαδρομή, όπως προσπαθήσαμε να κάνουμε και με τον Batman», ανέφερε.

Oscar-winning director Christopher Nolan said he moved elements of Homer's ancient Greek poem around to capture its essence on screen, as his 'The Odyssey,' starring Matt Damon as Odysseus, prepares for a July 17 cinema debut https://t.co/E4DcfkZCKd pic.twitter.com/TY64cj4rLN — Reuters (@Reuters) July 5, 2026

«Η ταινία ολοκληρώνεται όταν τη δει το κοινό»

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, ο Νόλαν δήλωσε ότι σκοπεύει να ξεκουραστεί, αστειευόμενος πως «μάλλον όχι πάνω σε κάποιο πλοίο», καθώς πέρασε πολύ χρόνο σε θαλάσσιες σκηνές κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Παράλληλα, τόνισε ότι για τον ίδιο μια ταινία δεν ολοκληρώνεται πραγματικά μέχρι να τη δει το κοινό.

«Είμαι πολύ αγχωμένος αλλά και ενθουσιασμένος. Για μένα, μια ταινία τελειώνει μόνο όταν το κοινό μάς πει τελικά τι είναι», κατέληξε.