Η Τουρκία και η Συρία καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες να ενταχθούν στον διάδρομο εμπορίου IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor), επιδιώκοντας να περιορίσουν τον ρόλο του Ισραήλ στο φιλόδοξο έργο που συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN, Ρόι Κάις, το ζήτημα τέθηκε παρασκηνιακά στη Σύνοδο των G7 στο Παρίσι πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Εκεί συμμετείχε ως προσκεκλημένος ο υπουργός Οικονομικών της Συρίας, Γιασέρ Μπαρνίγια, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαράα.

Όπως αναφέρεται, η Δαμασκός, με τη στήριξη της Άγκυρας, προώθησε την ιδέα ένταξης της Συρίας και της Τουρκίας στον IMEC, ο οποίος στην αρχική του μορφή προβλέπει διαδρομή μέσω του Κόλπου και του Ισραήλ, αποτελώντας βασικό πυλώνα μιας πιθανής μελλοντικής εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Υπενθυμίζεται πως η Κύπρος περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς IMEC ως συνέχεια του εμπορικο-οικονομικο-ενεργειακού διαδρόμου που θα καταλήγει στην Ευρώπη.

פרסמנו במהדורה: הניסיון הטורקי סורי העיקש לדחוק את ישראל ממסדרון הסחר היבשתי בין הודו לאירופה וההיסוס האירופי לאפשר זאת בגלל ארדואן. לפסגת הג'י 7 שהתקיימה לפני קצת יותר משבועיים בפריז, הפסגה השנתית של ארגון שבע המדינות המתועשות עם הכלכלות הגדולות בעולם, הגיע אורח מפתיע. שר האוצר… https://t.co/bvL8mUbUvM — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 5, 2026

Εναλλακτική μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Η τουρκοσυριακή πρωτοβουλία συνδέεται και με τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή. Μετά τον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν και την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, που προκάλεσε προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, η Άγκυρα και η Δαμασκός επιχειρούν να παρουσιάσουν το έδαφός τους ως εναλλακτική χερσαία εμπορική διαδρομή μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στόχος τους είναι όχι μόνο να συμμετάσχουν στο έργο, αλλά ακόμη και να υποκαταστήσουν τον ισραηλινό διάδρομο.



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Επιφυλάξεις στην Ευρώπη για τον ρόλο της Τουρκίας

Ωστόσο, ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στον IMEC. Πηγές που επικαλείται ο Ρόι Κάις αναφέρουν ότι αρκετά ευρωπαϊκά κράτη ανησυχούν πως μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο την οικονομική εξάρτηση της Ευρώπης από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αντίθετα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις φέρονται να εξακολουθούν να προτιμούν τη διαδρομή μέσω του Ισραήλ, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης των Παλαιστινίων. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται και η πρωτοβουλία «Triangle of Peace» του περιφερειακού οργανισμού EcoPeace, η οποία προβλέπει τη σύνδεση του εμπορικού διαδρόμου με έργα υποδομής που θα ωφελήσουν τόσο τους Παλαιστινίους όσο και την Ιορδανία.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, το Ισραήλ άρχισε μόλις πρόσφατα να αντιλαμβάνεται την τουρκοσυριακή κινητικότητα γύρω από τον IMEC. Μετά και την ανακοίνωση για τη σχεδιαζόμενη σιδηροδρομική σύνδεση Σαουδικής Αραβίας–Τουρκίας, το Τελ Αβίβ φέρεται να εξετάζει τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων και διατήρησης του κεντρικού του ρόλου στο έργο.