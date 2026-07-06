Στους 3.342 ανήλθε ο επίσημος αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της κυβέρνησης που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή.

Όπως αναφέρεται, μέχρι τις 5 Ιουλίου έχουν καταγραφεί 3.342 νεκροί και 16.740 τραυματίες, ενώ ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 2.954 θύματα. Οι αρχές εξακολουθούν να μην ανακοινώνουν αριθμό αγνοουμένων, την ώρα που ο ΟΗΕ εκτιμά ότι μπορεί να φθάνουν ακόμη και τις 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η ταφή των θυμάτων που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) διαπίστωσαν ότι στο κοιμητήριο Λα Εσπεράνσα, στην πόλη Λα Γουάιρα, έχουν ήδη ταφεί σε μακρές σειρές 159 αγνώστων στοιχείων θύματα, ενώ σε ξεχωριστό τμήμα του κοιμητηρίου καταγράφηκαν ακόμη 95 τάφοι θυμάτων που έχουν αναγνωριστεί.

Παράλληλα, συνεργεία με μηχανήματα έργου συνεχίζουν να ανοίγουν νέες τάφρους, καθώς οι ταφές των θυμάτων της φονικής καταστροφής βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ