Διαμαρτυρία με αποδέκτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Στη γέφυρα του Κεράτιου Κόλπου (Haliç) αναρτήθηκε πανό στα τουρκικά και στα αγγλικά με το σύνθημα: «Κρύψτε τα παιδιά σας, έρχεται ο Τραμπ» («Hide your children, Trump is coming»).





🟥İstanbul'da 'NATO' ve 'Trump' protestosu

Haliç Köprüsü'ne 'Çocuklarınızı saklayın, Trump geliyor' yazılı pankart asıldı pic.twitter.com/ztj2WGseA6 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 5, 2026

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας φαίνεται να συνέδεσαν το μήνυμα με τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση Έπσταϊν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημειώνεται ότι η αναφορά ενός προσώπου στα αρχεία της υπόθεσης δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παράνομης ή εγκληματικής πράξης.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στην Άγκυρα στις 7 Ιουλίου, όπου, πέραν της συμμετοχής του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναμένεται να επισκεφθεί το Ανίτκαμπιρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, και στη συνέχεια να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο.



Διαβάστε επίσης: Ο «τουρκικός πουτινισμός» του «Ιανού» Ερντογάν - «Κούκος» στη φωλιά του ΝΑΤΟ



