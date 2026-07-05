Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε σήμερα την ανάληψη μιας «αποφασιστικής» δράσης εναντίο της φιλο-ιρανικής οργάνωσης Χεζπολάχ, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε στρατεύματα, κοντά στο κάστρο Μποφόρ, στον νότιο Λίβανο.

O ισραηλινός στρατός «θα συνεχίσει να ενεργεί με αποφασιστικό τρόπο εναντίον των απειλών που προέρχονται από το λιβανικό έδαφος και είναι έτοιμος να προχωρήσει ταχέως σε επιθετικές επιχειρήσεις εάν παραβιαστεί η εκεχειρία», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο στρατός.

Από την πλευρά του, «οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, βάσει της ιστορικής συμφωνίας που υπογράφηκε και να αναλάβουν δράση προκειμένου να εξαφανιστούν οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και (να καταστραφούν) οι τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αφού κατέλαβε στα τέλη Μαΐου το κάστρο του Μποφόρ, ένα οχυρό που χρονολογείται από την εποχή των Σταυροφοριών σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων, ο ισραηλινός στρατός είπε πως ανακάλυψε ένα δίκτυο σηράγγων της Χεζμπολάχ κάτω από το κτίσμα.

Το Μποφόρ είχε χρησιμοποιηθεί ως βάση των ισραηλινών δυνάμεων τα 20 χρόνια της κατάληψης του νοτίου Λιβάνου, που έληξε το 2000.

Ο πόλεμος ξεκίνησε εκ νέου στον Λίβανο τη 2α Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας για να στηρίξει το Ιράν, που είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας ισραηλινό-αμερικανικής επίθεσης.

Το Ισραήλ απάντησε με μια μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμών και μια χερσαία επιχείρηση, εντείνοντας τις προειδοποιήσεις για εκκένωση ολόκληρων περιοχών στον νότιο Λίβανο, στις εχθροπραξίες που διήρκησαν τρεις και πλέον μήνες.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον επέτρεψε την εφαρμογή μιας εύθραυστης εκεχειρίας στον Λίβανο από την 21η Ιουνίου, πριν από την υπογραφή, την 26η Ιουνίου, μιας συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, με στόχο μια «διαρκή ειρήνη».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τις δυνάμεις του στην περιοχή, η οποία μπορεί να εκτείνεται έως και δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορά του, και συνεχίζει κατά διαστήματα τις επιθέσεις του.

«Οι δραστηριότητες των στρατιωτών μας στο Μποφόρ και σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο διεξάγονται βάσει της συμφωνίας και των μηχανισμών που απορρέουν από αυτή», πρόσθεσε ο αντιστράτηγος Ζαμίρ, προειδοποιώντας ότι «κάθε απειλή εναντίον των στρατιωτών μας ή των Ισραηλινών πολιτών θα πλήττεται και θα εξουδετερώνεται άμεσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ