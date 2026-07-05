Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ναυτιλιακές αρχές έπειτα από αναφορά επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

Σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης Χοντέιντα (Hodeidah). Το φορτηγό πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι βρίσκεται υπό επίθεση από άγνωστους ένοπλους.

Η UKMTO γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών ή την κατάσταση του πληρώματος.

Παράλληλα, η υπηρεσία απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα πλοία που κινούνται στην περιοχή, καλώντας τα να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.

Το νέο περιστατικό έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, η οποία παραμένει στο επίκεντρο αυξημένων κινδύνων και περιστατικών ασφαλείας.

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει έως τώρα την ευθύνη για την επίθεση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν απειλήσει να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις.

Πηγή: ΕΡΤ