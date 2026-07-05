Ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Ουάσινγκτον χάρισαν οι εορτασμοί για την 4η Ιουλίου, με ένα σόου πυροτεχνημάτων διάρκειας 40 λεπτών που πραγματοποιήθηκε παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η φετινή επίδειξη για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων από δέκα διαφορετικά σημεία.

Τα πυροτεχνήματα φώτισαν μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσινγκτον, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακ και το West Potomac Park.

The Macy’s Fourth of July fireworks spectacular lit up the New York City sky as thousands of spectators gathered to watch the stunning show. pic.twitter.com/w5OmvV2Yl1 — CBS News (@CBSNews) July 5, 2026

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το σόου ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.