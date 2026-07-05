Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά χθες Σάββατο με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ επ’ ευκαιρία της 250ής επετείου των ΗΠΑ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κρεμλίνο, διευκρινίζοντας ότι οι δυο ηγέτες συζήτησαν κατά κύριο λόγο για την κατάσταση στην Ουκρανία, πριν από τη σύνοδο του NATO στην Άγκυρα.

«Οι πρόεδροι φυσικά έθιξαν το ζήτημα της διευθέτησης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την προσεχή συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του NATO στην Τουρκία την 7η και την 8η Ιουλίου», ανέφερε ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας για τις διπλωματικές υποθέσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη συνδιάλεξή τους, διάρκειας μιας ώρας και 25 λεπτών, οι δυο ηγέτες μίλησαν επίσης για άλλα διεθνή θέματα, όπως το Ιράν και η Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, χθες ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως συνομίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Φυσικά ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση στα μέτωπα και τις διπλωματικές προσπάθειές μας. Υπάρχει πραγματική προοπτική να λάβει τέλος αυτός ο πόλεμος και η αποφασιστικότητα της Αμερικής είναι καθοριστική», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος μέσω X. «Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες αυτές κατά τη διάρκεια της συνόδου του NATO στην Άγκυρα», πρόσθεσε.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κι αντιπροσωπείες 32 χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένονται από την Τρίτη στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο αυτή.

Ο κ. Πούτιν «αναφέρθηκε στην πραγματική εικόνα της κατάστασης στο πεδίο της μάχης (στην Ουκρανία), όπου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με σιγουριά», ανέφερε ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσακόφ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή την κατάληψη της ουκρανικής πόλης Κοσταντίνιφκα, οχυρού των δυνάμεων του Κιέβου στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο πλήρης έλεγχος της οποίας συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους του Κρεμλίνου. Η ρωσική ανακοίνωση διαψεύστηκε από το Κίεβο, που διαβεβαίωσε πως τα στρατεύματά του ελέγχουν την πόλη και οι μάχες συνεχίζονται.

Στα μέτωπα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με πολύ αργό ρυθμό τους τελευταίους μήνες, καθώς πανταχού παρόντα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα καθιστούν σχεδόν αδύνατη την κίνηση οχημάτων, ειδικά βαρέων,

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο. Η Μόσχα απαιτεί την απόσυρση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ειδικά από το Ντονέτσκ και τις άλλες περιφέρειες που έχει ανακοινώσει πως προσάρτησε, παρότι δεν ελέγχει πλήρως. Το Κίεβο αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ