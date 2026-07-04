Η «επίσημη» Τουρκία προβάλλει την εικόνα μιας χώρας που σημειώνει εντυπωσιακή πρόοδο σε όλα τα επίπεδα και διαφυλάσσει στο ακέραιο τη δημοκρατία της. Ωστόσο, τα γεγονότα δεν εξελίσσονται πάντα όπως θα ήθελε να τα παρουσιάζει ο Τούρκος πρόεδρος.

Ενώ όλα είναι έτοιμα για την ιστορική Σύνοδο Κορυφήςτου ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, η προφυλάκιση του δημοφιλούς Τούρκου κωμικού ηθοποιού Ντενίζ Γκιοκτάς μονοπωλεί το ενδιαφέρον της τουρκικής κοινής γνώμης, επισκιάζοντας τις μεγάλες προσδοκίες που καλλιεργεί η κυβέρνηση γύρω από τη διοργάνωσηΣτις 24 Ιουνίου αναρτήθηκε στο YouTube βιντεοσκοπημένη παράσταση διάρκειας 90 λεπτών του 32χρονου stand-up κωμικού, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου. Στο πρόγραμμά του ο Γκιοκτάς σατίριζε το πολιτικό κλίμα στην Τουρκία, τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, τις έρευνες για τα ναρκωτικά, τη δράση συμμοριών και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας, ενώ αναφερόταν και στη λεγόμενη «Νεκρή Θάλασσα».Ο δημοφιλής κωμικός συνελήφθη στις 2 Ιουλίου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό. Ύστερα από σχεδόν μία ημέρα αστυνομικής κράτησης και δικαστικών διαδικασιών, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή του.

«Προσβολή του προέδρου, υποκίνηση μίσους»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη παράσταση αποτελεί μέρος μιας περιοδείας που παρουσιάζει σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. «Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι την έχουν παρακολουθήσει ζωντανά και δεν έχει υποβληθεί ούτε μία καταγγελία», φέρεται να δήλωσε στους εισαγγελείς.Την ίδια στιγμή, η τουρκική κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει το υψηλό προφίλ της φετινής Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιβάλλοντας περιορισμούς στις δημόσιες συγκεντρώσεις και προχωρώντας σε μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών.Ο Γκιοκτάς προφυλακίστηκε με τις κατηγορίες της «προσβολής του Προέδρου» και της «υποκίνησης μίσους και εχθρότητας, καθώς και της ταπείνωσης του κοινού». Το βίντεο που τον δείχνει να αποχωρεί με χειροπέδες από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, φορώντας σορτς και αθλητικά παπούτσια και συνοδευόμενος από δύο αστυνομικούς, κυριαρχεί από χθες στα τουρκικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΣΚΑΙ