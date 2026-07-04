Τουλάχιστον 20 νεαροί έχασαν τη ζωή τους όταν το ξύλινο σκάφος που μετέφερε κυρίως μαθητές, οι οποίοι επέστρεφαν από τις κρατικές εξετάσεις, βυθίστηκε στη κεντρική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στην επαρχία Κασάι, τη στιγμή που το σκάφος εισερχόταν στο σημείο συμβολής των ποταμών Σανκούρου και Κασάι, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τον διοικητή της περιοχής Ιλέμπο, Φρανσουά Καμπούλα, οι διασώστες ανέσυραν 20 σορούς, ενώ 80 επιβάτες κατάφεραν να σωθούν.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Associated Press υποστήριξε ότι στο σκάφος επέβαιναν περισσότερα από 200 άτομα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της βύθισης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης στην περιοχή.

Πηγή: ΕΡΤ