Κλινική δοκιμή πιθανών θεραπειών κατά του Έμπολα ξεκίνησε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της φονικής επιδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής έχει ήδη ενταχθεί στη μελέτη. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 1.400 κρούσματα και 438 θάνατοι στη χώρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες για το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, το οποίο είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό.

Η κλινική δοκιμή χρηματοδοτείται από τον ΠΟΥ και συντονίζεται από επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Έρευνας της ΛΔ Κονγκό, του Ινστιτούτου Τροπικής Ιατρικής του Βελγίου και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ασθενείς θα λάβουν δύο διαφορετικά αντιιικά φάρμακα, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από την έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη, ο γενικός διευθυντής του διεθνούς οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε:

«Ακόμη και χωρίς εγκεκριμένες θεραπείες, πολλοί άνθρωποι αναρρώνουν από τη νόσο. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να σώσουμε πολύ περισσότερες ζωές αν διαθέταμε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες».

Ο υπουργός Υγείας της ΛΔ Κονγκό, Δρ. Σαμουέλ Ροζέ Καμπά, χαρακτήρισε την έναρξη της κλινικής δοκιμής «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», προσθέτοντας ότι προσφέρει «νέα ελπίδα στους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τις πληγείσες κοινότητες».

Η επιδημία εξαπλώνεται σε νέες περιοχές

Η τρέχουσα επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό ξεκίνησε τον Μάιο, αν και η μετάδοση του ιού φαίνεται πως παρέμενε αδιάγνωστη για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας. Μέχρι την 1η Ιουλίου, είχαν καταγραφεί 1.460 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 150 ύποπτα περιστατικά και 452 θάνατοι, ενώ 213 ασθενείς είχαν αναρρώσει. Παράλληλα, έως την ίδια ημερομηνία είχαν επιβεβαιωθεί 20 κρούσματα στην Ουγκάντα, με δύο θανάτους, καθώς και ένα κρούσμα στη Γαλλία.

Οι υγειονομικές αρχές της ΛΔ Κονγκό αναφέρουν ότι η επιδημία περιορίζεται προς το παρόν στις ανατολικές επαρχίες Νότιο Κίβου, Βόρειο Κίβου και Ιτούρι. Ωστόσο, τα πρακτορεία Reuters και AFP μετέδωσαν ότι η σορός μιας εγκύου βρέθηκε θετική στον ιό στην γειτονική επαρχία Τσόπο. Η γυναίκα φέρεται να πέθανε στο Ιτούρι και στη συνέχεια η σορός της μεταφέρθηκε με μοτοσικλέτα στην πρωτεύουσα της Τσόπο, την Κισανγκάνι, μια πόλη περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων. Επιπλέον, άτομο που θεωρούνταν ύποπτο κρούσμα διέφυγε από μονάδα απομόνωσης στο Ιτούρι και αργότερα βρέθηκε θετικό στον ιό στη γειτονική επαρχία Ο-Ουελέ (Haut-Uele).

Ανησυχία για τη μεταφορά κρουσμάτων και την ιχνηλάτηση επαφών

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών στις επαρχίες Τσόπο και Ο-Ουελέ. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα απαγορεύθηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις στις δύο αυτές επαρχίες, καθώς και στη γειτονική Μπας-Ουελέ και στην πρωτεύουσα Κινσάσα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Τα άτομα με Έμπολα μεταδίδουν τον ιό μόνο αφού εμφανίσουν συμπτώματα, τα οποία εκδηλώνονται συνήθως από δύο έως 21 ημέρες μετά τη μόλυνση. Τα συμπτώματα εμφανίζονται αιφνίδια και μοιάζουν αρχικά με εκείνα της γρίπης ή της ελονοσίας, περιλαμβάνοντας πυρετό, πονοκέφαλο και έντονη κόπωση.

Ενισχύονται οι διαγνωστικές δυνατότητες στη ΛΔ Κονγκό

Το υπουργείο Υγείας της ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσε ότι έχει ενισχύσει σημαντικά τις διαγνωστικές δυνατότητες στην πληγείσα περιοχή. Ενώ αρχικά λειτουργούσαν τέσσερα εργαστήρια για τον έλεγχο του Έμπολα, σήμερα ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε δέκα.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής και τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές, η παρούσα επιδημία ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, καθώς ο ιός κυκλοφορούσε για εβδομάδες πριν επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για Έμπολα. Υπάρχουν συνολικά έξι στελέχη του ιού Έμπολα και απαιτείται η ανάπτυξη ξεχωριστού εμβολίου για το καθένα. Από αυτά, μόνο τρία είναι γνωστό ότι προκαλούν επιδημίες στους ανθρώπους.

Διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν επίσης ότι η ένοπλη σύγκρουση στην ανατολική ΛΔ Κονγκό δυσχεραίνει σημαντικά την αντιμετώπιση της επιδημίας, καθώς η οργάνωση ανταρτών M23 ελέγχει μεγάλα τμήματα των επαρχιών Βόρειο και Νότιο Κίβου.

Πηγή: ΕΡΤ