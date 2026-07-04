Στη Βενεζουέλα εξανεμίζονται πλέον οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων. Οι νεκροί αυξάνονται καθημερινά, έχοντας πλέον ξεπεράσει τους 2.600. Χιλιάδες είναι και οι τραυματίες με τα νοσοκομεία να αδυνατούν να διαχειριστούν τις τεράστιες ανάγκες.

Δέκα ημέρες μετά τον φονικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων έχουν πλέον σχεδόν εκλείψει, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται καθημερινά. Οι νεκροί, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΕΡΤnews στην Βενεζουέλα, Μαρία Σταθοπούλου έχουν ξεπεράσει τους 2.645, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε περισσότερους από 12.000 και πάνω από 15.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Έξω από το δημόσιο νοσοκομείο «Ντομίνγκο Λουτσιάνι» στο κέντρο του Καράκας, περιέγραψε μια ασφυκτική κατάσταση στο σύστημα υγείας. Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες, ενώ καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε αναπνευστήρες, φάρμακα και ιατρικά υλικά. Όπως καταγγέλλουν συγγενείς ασθενών, οι οικογένειες αναγκάζονται να προμηθεύονται φάρμακα από ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς τα νοσοκομεία αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες.

Βουβός ο πόνος των επιζώντων για τους αγνοούμενους στα χαλάσματα

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, η πίεση στο σύστημα υγείας παραμένει τεράστια, ενώ νέα ονόματα προστίθενται καθημερινά στη λίστα των θυμάτων.

Συγκλονιστικές είναι και οι προσωπικές ιστορίες που έρχονται στο φως. Ο πρύτανης του Καθολικού Πανεπιστημίου του Καράκας ανέφερε ότι αρκετοί φοιτητές έχουν μείνει άστεγοι, ενώ ορισμένοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανάμεσά τους και μια νεαρή φοιτήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, έχασε το ένα της πόδι, τη μητέρα και την αδελφή της, ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς και το σπίτι της.

Στην περιοχή καταγράφονται και οι επιπτώσεις στην ελληνική ομογένεια. Επιχειρήσεις Ελλήνων που δραστηριοποιούνταν στο Καράκας έχουν ισοπεδωθεί, με έναν ομογενή να σώζεται, αλλά να χάνε το κατάστημά του που κατέρρευσε μετά από τους διπλούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Το τοπίο παραμένει εφιαλτικό, με κατοίκους και διασώστες να συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια, ενώ οι πληγέντες απευθύνουν έκκληση στη διεθνή κοινότητα για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και ενίσχυση των νοσοκομείων με φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό υλικό, ώστε να σωθούν όσοι επέζησαν από τη φονική καταστροφή.

Διασώστες εργάζονται για την ανέλκυση της σορού μιας 46χρονης σε κτήριο που κατέρρευσε στην Καραμπαλέντα, στην πολιτεία Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας.

«Βρισκόμαστε στην 10η μέρα, οπότε ο πόνος είναι βουβός» λέει η απεσταλμένη του ΕΡΤnews μεταφέροντας την έκκληση των κατοίκων να τους βοηθήσει η διεθνής κοινότητα να σταθούν ξανά στα πόδια τους: «Βοηθήστε μας να σωθούμε. Ας έρθει η ανθρωπιστική βοήθεια. Να έχουν και τα νοσοκομεία τα απαραίτητα φάρμακα που χρειάζονται τα απαραίτητα υλικά. Να μπορέσουν να σωθούν όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν από τη φρίκη του σεισμού».

Πηγή: ΕΡΤ