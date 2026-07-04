Η Κίνα για ακόμη μία φορά πρωτοπορεί καθώς στην πόλη Yuncheng έχει εγκατασταθεί στην ταράτσα ενός συγκροτήματος κατοικιών ένα ασυνήθιστο σύστημα «τεχνητής βροχής».

Πρόκειται για ένα δίκτυο ψεκασμού λεπτόκοκκης υδρονέφωσης (mist), το οποίο ενεργοποιείται πάνω από τα κτίρια και δημιουργεί ένα τεχνητό νέφος νερού, με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα καταφέρνει να ρίχνει τη θερμοκρασία κατά περίπου 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας ανακούφιση στους κατοίκους εν μέσω έντονου καύσωνα.

Το φαινόμενο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης των ολοένα και πιο ακραίων θερμοκρασιών που πλήττουν αστικά κέντρα στην Κίνα τα τελευταία καλοκαίρια, με τις τοπικές αρχές και τους διαχειριστές κτιρίων να αναζητούν πρακτικές λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.