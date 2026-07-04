Χιλιάδες Ιρανοί πιστοί συρρέουν στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανα του Αλί Χαμενεΐ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον μακροβιότερο ηγέτης της χώρας από το 1979, με τις προετοιμασίες αλλά και τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας να προβάλουν μία επίδειξη ισχύος της Τεχεράνης.

Τα φέρετρα που φέρουν τα λείψανα του Ιρανού ηγέτη που σκοτώθηκε σε ισραηλινή και αμερικανική επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου εκτίθενται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη.

Πάνω στο φέρετρό του έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του. Οι τοίχοι του τεμένους είναι καλυμμένοι με μεγάλα πορτρέτα του Χαμενεΐ, με μαύρα λάβαρα σε ένδειξη πένθους και κόκκινες σημαίες, σύμβολο μαρτυρίου και εκδίκησης.

Δίπλα στο φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ εκτίθενται οι σοροί της οικογένειάς του που σκοτώθηκε στην ίδια επίθεση: μία από τις κόρες του, ένας γαμπρός του, μια νύφη και μια εγγονή του, ηλικίας 14 ετών.

Χιλιάδες πιστοί είχαν καταφθάσει στο τέμενος ήδη προτού οι πόρτες για το λαϊκό προσκύνημα.

⚡️BREAKING: The Public farewell ceremony for Grand Ayatollah Khamenei has Begun



Approximately 20 million Mourners are expected, and the event could become the Largest funeral in recorded Human History pic.twitter.com/npd6j6ujxu — Iran Observer (@IranObserver0) July 4, 2026

Πολλοί κρατούν κόκκινες σημαίες με την επιγραφή «μάρτυρας». Ορισμένοι από το πλήθος ακούγονται να φωνάζουν «εκδίκηση», «θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ».

Τελετές έξι ημερών

Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ θα διαρκέσουν έξι ημέρες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιου του, του Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Καθώς έχει τραυματιστεί στον ίδιο αμερικανο-ισραηλινό βομβαρδισμό από τον οποίο σκοτώθηκε ο πατέρας του, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση προς το παρόν.

Πάνω από 20 εκατ. άνθρωποι αναμένονται στο τέμενος

Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ.

The funeral ceremonies for the martyred Leader are now underway in Iran. 🇮🇷 pic.twitter.com/tkzpuL4r4d — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) July 4, 2026

Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.

Αναμένεται ότι θα είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ιράν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 1989 περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραστεί στην κηδεία του προκατόχου του, του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Τότε περισσότεροι από 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα.

Πεζεσκιάν, Γκαλιμπάφ, Βαχιντί προσκύνησαν τη σορό

Τη σορό προσκύνησαν την Παρασκευή (4/7) ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολλά μέλη της κυβέρνησης και ο Αχμάντ Βαχιντί, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης.

Στις 9 Ιουλίου η ταφή

Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα εκτίθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ έως τη Δευτέρα στη Μεγάλη Μοσάλα, ενώ θα ακολουθήσει πομπή στους δρόμους της Τεχεράνης.

Την Τρίτη θα φτάσει στην ιερή πόλη Κομ. Στη συνέχεια το φέρετρο του Χαμενεΐ –θρησκευτικού ηγέτη των σιιτών-- θα πάει την Τετάρτη στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι σιίτες.

Ο Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη και γενέτειρά του Μασχάντ.

Σκηνές για την παραμονή των προσκυνητών

Για την εξυπηρέτηση Ιρανών που έχουν φτάσει στην Τεχεράνη από όλη τη χώρα, περισσότερες από 400 σκηνές της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου έχουν στηθεί σε ένα μεγάλο πάρκο στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Την ίδια ώρα, βυτιοφόρα με νερό έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων, έτοιμα να παράσχουν βοήθεια στα πλήθη καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πληροφορίες από ΑΠΕ, ΕΡΤ, CNN