Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες Παρασκευή τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν 250 χρόνια από την «κομμουνιστική απειλή», όπως τη χαρακτήρισε, των προοδευτικών Δημοκρατικών, στη διάρκεια ομιλίας του από το όρος Ράσμορ.

Σε μια πατριωτική ομιλία ο Τραμπ παρουσίασε το αμερικανικό «θαύμα» και εξήρε το έργο των τεσσάρων προκατόχων του, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα στο όρος Ράσμορ: του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Αβραάμ Λίνκολν και του Θίοντορ Ρούζβελτ.

«Στεκόμαστε κάτω από το μνημείο αυτών των ηρώων, μια ομάδα πραγματικά απίστευτων ανθρώπων, και δεσμευόμαστε ξανά να είμαστε ένα έθνος τόσο μεγάλο, τολμηρό, ευγενές και σπουδαίο όσο αυτοί οι Αμερικανοί γίγαντες και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνουμε», τόνισε.

Ωστόσο αμέσως προειδοποίησε ότι «η αμερικανική μας ταυτότητα είναι αντιμέτωπη με μια νέα επίθεση».

«Υπάρχει μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο έδαφός μας, μεταξύ άλλων από νεοφερμένους στη χώρα μας που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής και τη μεγάλη μας επιτυχία», εκτίμησε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στους «νεοφερμένους» ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την αντικομμουνιστική του ρητορική με την αντιμεταναστευτική, ένα κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας και της πολιτικής του, ενώ κάποια στιγμή στη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας σημείωσε ότι οι νεοφερμένοι στις ΗΠΑ θα πρέπει να διωχθούν.

«Είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευόμαστε προς όλους ότι οι πολίτες των ΗΠΑ θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό (…) Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη και καλύτερη, πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα!», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ επιλέγει συχνά τον τελευταίο καιρό αυτή τη ρητορική, καθώς πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι η χαμηλή δημοτικότητα του προέδρου θα τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Μπορούμε να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές μόνο αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να τις χάσουμε», σχολίασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τέσσερις προοδευτικοί υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και τρία μέλη της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, κέρδισαν στις προκριματικές εκλογές του κόμματος στην πόλη της Νέας Υόρκης την προηγούμενη εβδομάδα και στο Κολοράντο την Τρίτη. Προοδευτικοί υποψήφιοι έχουν επίσης σημειώσει νίκες στο Κεντάκι, το Νιου Τζέρσεϊ, το Οχάιο, την Πενσιλβάνια και το Τέξας.

Στην ομιλία του από το όρος Ράσμορ ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους «ριζοσπάστες και τους εξτρεμιστές» που «επιτίθενται στην απίστευτη ιστορία μας με την παραμικρή ευκαιρία».

«Τα τελευταία χρόνια γίνεται αναμφισβήτητα μια προσπάθεια να χάσουμε το αμερικανικό μας πνεύμα, να μας απομακρύνουν από την ιστορία μας», δήλωσε.

«Μπορώ να κάνω τα πάντα»

Σήμερα το βράδυ ο Τραμπ έχει προγραμματίσει μεγάλη ομιλία στο National Mall, στην καρδιά της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο “Salute America 250 Celebration & Fireworks”, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με «το μεγαλύτερο σόου με πυροτεχνήματα στην ιστορία», όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος, με 850.00 πυροτεχνήματα.

Η Ουάσινγκτον και γενικότερα οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με σφοδρό κύμα ζέστης, με τη θερμοκρασία στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα να αναμένεται να φτάσει αύριο τους 38° Κελσίου.

«Παρεμπιπτόντως, στις 4 Ιουλίου θα έχει περίπου 107° (Φαρενάιτ, περίπου 41° Κελσίου) και θα πάω και θα εκφωνήσω μια πραγματικά μακρά ομιλία απλώς για να δείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Τετάρτη.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι επιδεικνύουν την εθνική ενότητα η χώρα είναι βαθιά διχασμένη υπό τον Τραμπ.

Η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικάνου πλησιάζει τα χαμηλότερα επίπεδά της λόγω του πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του κόστους ζωής. Εξάλλου η μεγάλης κλίμακας εκστρατεία του κατά των μεταναστών, ο πλουτισμός της οικογένειά του και οι προσπάθειές του να επεκτείνει τις προεδρικές εξουσίες έχουν προκαλέσει τις έντονες επικρίσεις των Δημοκρατικών.

Μιλώντας σε podcast της Ούσα Βανς, συζύγου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, το οποίο μεταδόθηκε χθες Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε: «Έχουμε μια σπουδαία χώρα, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται λίγο σε οριακό σημείο. Μπορεί να πάει είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη (…) αλλά θα την κάνουμε να πάει προς την άλλη. Και θα κάνουμε την Αμερική πιο σπουδαία από ποτέ».

«Χωρίς έντονο ενθουσιασμό»

Στο μεταξύ εμφανής είναι η προσπάθειά του Ρεπουμπλικάνου να αφήσει το αποτύπωμά του στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ: μια οργάνωση που συνδέεται με τον Τραμπ, η Freedom 250, έχει αναλάβει πολλές σημαντικές εκδηλώσεις εις βάρος της διακομματικής επιτροπής «America 250», με αποτέλεσμα ορισμένοι να τις μποϊκοτάρουν.

Ήδη η βραδιά αγώνων πάλης ΜΜΑ που διοργανώθηκε στον Λευκό Οίκο την ημέρα των γενεθλίων του Τραμπ στα μέσα Ιουνίου είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

«Η 4η Ιουλίου είναι μια πραγματική στιγμή ελευθερίας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, σε αυτό το πολιτικό κλίμα εμένα δεν μου προκαλεί τόσο έντονο ενθουσιασμό όσο τα τελευταία χρόνια», σχολίασε η Έιμι Κιμάρα, μια 49χρονη δασκάλα που μίλησε στο AFP από το Λος Άντζελες.

Την ώρα που οι ΗΠΑ τιμούν τους δυόμισι αιώνες ιστορίας τους δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη έδειξε ότι το 61% των Αμερικανών πιστεύει ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται στα ιδανικά που ορίζονται στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του 1776.