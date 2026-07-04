Το πρώτο ξενοδοχείο που θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ρομπότ ετοιμάζεται να ανοίξει στην Κίνα το 2027, και συγκεκριμένα στη δυτική τεχνητή νήσο του Shenzhen-Zhongshan Link, του μεγάλου οδικού έργου με γέφυρες και σήραγγες που διασχίζει τη θάλασσα στο Δέλτα του Ποταμού Περλ, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Η εταιρεία Pudu Robotics, με έδρα τη Σεντζέν, ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου «ξενοδοχείου πλήρους εξυπηρέτησης από ρομπότ», όπου οι μηχανές θα αναλάβουν κάθε βασική λειτουργία: υποδοχή, check-in, room service, καθαριότητα, μεταφορά αποσκευών, προετοιμασία φαγητού και υποστήριξη επισκεπτών. Αν και ρομπότ παράδοσης και καθαρισμού χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλά ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους της Κίνας, το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να πάει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα υπηρεσιών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στην καθημερινή λειτουργία, αναφέρει το New Atlas.

Η πρώτη φάση λειτουργίας

Το ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί σταδιακά. Η πρώτη δοκιμαστική φάση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026, με περιορισμένο αριθμό δωματίων και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό. Οι πρώτοι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν ρομποτική υποδοχή, αυτοματοποιημένο check-in και αυτόνομες παραδόσεις στα δωμάτια.

Το σχέδιο αποτελεί συνεργασία της Pudu Robotics με τη Shenzhen Culture & Tourism Industry Development, με στόχο η δυτική τεχνητή νήσος, που άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2025, να μετατραπεί σε προορισμό τεχνολογίας, ρομποτικής και τουρισμού. Σύμφωνα με τον Cong Guo, συνιδρυτή και τεχνικό διευθυντή της Pudu Robotics, η συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μαζική εφαρμογή της ενσώματης νοημοσύνης (embodied intelligence) σε ξενοδοχειακά περιβάλλοντα υψηλών προδιαγραφών.

Τα είδη των ρομπότ που θα χρησιμοποιηθούν

Στην πράξη, το ξενοδοχείο δεν θα είναι απλώς ένας χώρος όπου ρομπότ βοηθούν το ανθρώπινο προσωπικό. Θα έχει σχεδιαστεί ως ένα πλήρως διασυνδεδεμένο σύστημα, στο οποίο διαφορετικοί τύποι ρομπότ θα συνεργάζονται μέσω κοινής τεχνητής νοημοσύνης. Το μοντέλο PuduFM 1.0 και το σύστημα PuduAgent θα συντονίζουν τις λειτουργίες, ώστε κάθε υπηρεσία, από την άφιξη του πελάτη έως τον καθαρισμό του δωματίου, να εντάσσεται σε μια κλειστή «έξυπνη» αλυσίδα.

Ανάμεσα στα ρομπότ που θα χρησιμοποιηθούν, το FlashBot θα αναλαμβάνει παραδόσεις μέσω έξυπνου συστήματος αυτόματης πώλησης, επιτρέποντας στους πελάτες να παραγγέλνουν ποτά από το κινητό τους. Το PUDU T300 θα μεταφέρει αποσκευές από την είσοδο στα δωμάτια, ενώ τα PUDU CC1 Pro και PUDU MT1 θα αναλαμβάνουν την καθαριότητα, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την αναγνώριση απορριμμάτων και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενους χώρους.

Η Pudu υποστηρίζει ότι αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει σε ρομπότ με διαφορετική μορφή και αποστολή να λειτουργούν μέσα από κοινό πλαίσιο νοημοσύνης. Έτσι, ρομπότ υποδοχής θα μπορούν να κατανοούν χειρονομίες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ρομπότ παράδοσης να βελτιστοποιούν αυτόνομα τις διαδρομές τους και ρομπότ καθαρισμού να προσαρμόζονται δυναμικά στο περιβάλλον.

Το ξενοδοχείο προβλέπεται να διαθέτει 44 πολυτελή δωμάτια, εστιατόριο, γυμναστήριο και άλλους χώρους για τους επισκέπτες. Το σχέδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη ρομποτικών υπηρεσιών στη δυτική τεχνητή νήσο τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με στόχο η τεχνολογία να επεκταθεί πέρα από το ξενοδοχείο και στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Πηγή: cnn.gr