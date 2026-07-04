Αντιμέτωπη με τις πρώτες πυρκαγιές βρέθηκε η Πορτογαλία χθες Παρασκευή, εξαιτίας των οποίων εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από ευρωπαίους γείτονές της και το Μαρόκο.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της εθνικής αρχής πολιτικής προστασίας Μάριου Σιλβέστρ, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην κοινότητα Βουζέλα, στην περιφέρεια Βιζέου (βόρεια), έχει ήδη απανθρακώσει επιφάνεια μεγαλύτερη από 100.000 στρέμματα.

A large wildfire near Vouzela in central Portugal spread overnight across three municipalities, burning over 2,400 hectares, injuring six people and forcing village evacuations, with nearly 1,000 firefighters and eight aircraft deployed to tackle the blaze https://t.co/GzfxgDSGiq pic.twitter.com/v5KgKj9IPt — Reuters (@Reuters) July 3, 2026

Χθες βράδυ, πάνω από χίλιοι πυροσβέστες συνέχιζαν την προσπάθεια για τον περιορισμό της, ενώ μεγάλα μέτωπα καταγράφονταν επίσης στις περιφέρειες Σετούμπαλ (νότια), Αρόουκα (βόρεια) και Μπαρσέλους (βόρεια).

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο που βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας υπέστη εγκαύματα, ο άλλος πτώση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

A massive wildfire is raging across Portugal's Vouzela region, with flames spreading into neighboring municipalities and burning thousands of hectares of forest and scrubland.



Nearly 1,000 firefighters, backed by the Portuguese Armed Forces, helicopters, aircraft, and drones,… pic.twitter.com/2dmfuasJX7 — APT News (@APT__News) July 3, 2026

Εξαιτίας του «πολύ ζεστού και ξηρού» καιρού, με τις θερμοκρασίες ως και στους 44° Κελσίου κατά τόπους, η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 12 από τις 18 περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Το μέγιστο επίπεδο συναγερμού παραμένει σε ισχύ σήμερα και αύριο σε αρκετές από αυτές.

Ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας

Με αυτό το φόντο, η πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε χθες να ενεργοποιήσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και να ζητήσει υποστήριξη σε διμερές επίπεδο από την Ισπανία και το βασίλειο του Μαρόκου.

Αυτό δεν οφείλεται στο ότι «οι δυνατότητές μας έχουν εξαντληθεί ήδη» αλλά στο γεγονός ότι «στην τρέχουσα κατάσταση, το σύνολο της επικράτειας είναι εκτεθειμένο σε πολύ υψηλό κίνδυνο», εξήγησε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου.

Η Λισαβόνα εξασφάλισε ήδη την αποστολή ισπανικού πυροσβεστικού αεροσκάφους τύπου Canadair, ανέφερε το πορτογαλικό υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως ζήτησε να σταλούν δύο από την Ισπανία και άλλα δύο από το Μαρόκο.

Μετά τις εξαιρετικά φονικές πυρκαγιές του 2017 --πάνω από εκατό νεκροί-- η Πορτογαλία δεκαπλασίασε τις επενδύσεις της στην πρόληψη και διπλασίασε τον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Όμως, έπειτα από κάποια χρόνια απτών αποτελεσμάτων, τη μείωση της επιφάνειας που απανθρακωνόταν σε ετήσια βάση κατά το ένα τρίτο, το 2025 η χώρα κατέγραψε τον χειρότερο απολογισμό της δεκαετίας: 2.700.000 στρέμματα βλάστησης έγιναν καπνός και στάχτες.

Η ιβηρική χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που φέρνει ολοένα πιο συχνά κύματα καύσωνα και παρατεταμένες ξηρασίες. Η περασμένη χρονιά ήταν η πιο θερμή στην Πορτογαλία από το 1931.