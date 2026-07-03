Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα της Μόσχας στην Ουκρανία, ενώ πλήγματα του Κιέβου στη Ρωσία και σε κατεχόμενο έδαφος προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών.

Αυτές οι ανταλλαγές πληγμάτων σημειώθηκαν μία ημέρα μετά μαζική ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 100 άλλων, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Πλήγμα του Κιέβου σε αγορά του Τοκμάκ, στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια (νότια) που είναι υπό τον έλεγχο της Μόσχας, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18 άλλων, δήλωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Γεβγκένι Μπαλίτσκι. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι τα νυχτερινά ουκρανικά πλήγματα είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην περιφέρεια αυτή.

Ουκρανικά πλήγματα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή προκάλεσαν επίσης τον θάνατο δύο ανθρώπων στις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ, που είναι στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει εντείνει τα πλήγματά του κατά της Ρωσίας και των κατεχόμενων εδαφών, που τα χαρακτηρίζει αντίποινα για τους σχεδόν καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ρωσικά νυχτερινά πλήγματα στην περιφέρεια Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στο Ρόμνι, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία, όπως δήλωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Χριχόροφ.

«Δύο γυναίκες, ένας ηλικιωμένος άνδρας και ένα παιδί –ένα κορίτσι που δεν ήταν ούτε δύο ετών— σκοτώθηκαν» και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο ίδιος.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν από χθες βράδυ έως σήμερα στο Κρίβι Ριχ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Χάνζα, κυβερνήτη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ όπου βρίσκεται η πόλη αυτή.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια αυτή, που είχαν στόχο, μεταξύ άλλων, ένα εργοστάσιο, κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διαμερίσματα και πρατήρια καυσίμων.

Μετά τα μαζικά πλήγματα με στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, το Κίεβο υποσχέθηκε να ανταπαντήσει στη Μόσχα, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επιθέσεις της.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ