Δασική πυρκαγιά που μαίνεται στη βόρεια Πορτογαλία από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη έχει προκαλέσει τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα, τρίτη ημέρα ενός σφοδρού καύσωνα.

«Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας πολίτης σοβαρά, φέρει εγκαύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, στην κοινότητα Βουζέλα, στην περιφέρεια Βιζέου, κινητοποιώντας σήμερα το πρωί περισσότερους από 900 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 300 οχήματα και οκτώ αεροσκάφη ή ελικόπτερα.

Άλλες τρεις λιγότερο σημαντικές εστίες, επίσης στο βόρειο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής, αντιμετωπίζονται συνολικά από 300 πυροσβέστες.

Λόγω των «πολύ θερμών και ξηρών» συνθηκών, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν κατά τόπους τους 44 βαθμούς Κελσίου, η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 12 από τις 18 διοικητικές περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας. Το ανώτατο επίπεδο συναγερμού θα διατηρηθεί αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή σε περίπου 12 περιοχές.

Μπροστά στον κίνδυνο πυρκαγιών, η κυβέρνηση κήρυξε «κατάσταση συναγερμού» από την Πέμπτη έως τη Δευτέρα, που επιτρέπει στις αρχές να περιορίσουν την πρόσβαση σε δασικές ζώνες ή να απαγορεύσουν τη χρήση ορισμένων μηχανημάτων στην ύπαιθρο.

«Μπορούμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για μια πυριτιδαποθήκη. (…) Υπάρχουν δραστηριότητες που οφείλουμε πραγματικά να απαγορεύσουμε», εξήγησε την Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών Λουίς Νέβες.

«Μικρές στιγμές αμέλειας προκαλούν μεγάλες καταστροφές», υπογράμμισε.

Η Πορτογαλία, όπου κάθε καλοκαίρι ξεσπούν δασικές πυρκαγιές, έχει σημαδευτεί από τις φονικές πυρκαγιές που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων το 2017.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ