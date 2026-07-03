Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της τουρκικής αμυντικής εταιρείας Baykar και γαμπρος του Ερντογάν, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, παρουσίασε το όραμά του για το μέλλον του πολέμου και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μιλώντας στους προέδρους κοινοβουλίων που συμμετείχαν στην Κοινοβουλευτική Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Milliyet, ο Μπαϊρακτάρ χρησιμοποίησε ως παραδείγματα τη νίκη του υπολογιστή επί του παγκόσμιου πρωταθλητή σκακιού Γκάρι Κασπάροφ, αλλά και την ταινία Top Gun με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, προκειμένου να εξηγήσει τη φιλοσοφία πίσω από το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος KIZILELMA.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε ότι πριν από περίπου 20 χρόνια ένας υπολογιστής «στο μέγεθος ψυγείου» κατάφερε να νικήσει τον Κασπάροφ, ενώ σήμερα ακόμη και ένα κινητό τηλέφωνο διαθέτει μεγαλύτερες δυνατότητες.

«Στο αεροσκάφος δεν υπάρχει άνθρωπος. Μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα μπορεί να κάνει ένα επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος και είναι πολύ φθηνότερο. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι στην πραγματικότητα το πιο ακριβό στοιχείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της Baykar υποστήριξε ακόμη ότι οι στρατοί προετοιμάζονται συνήθως για τον προηγούμενο πόλεμο και όχι για τον επόμενο.

«Πρέπει να προετοιμάζεστε για το τι θα συμβεί την επόμενη φορά. Κανείς δεν είχε προβλέψει την επιτυχία του Bayraktar TB2. Εκείνοι που καθοδηγούν την αλλαγή είναι και αυτοί που τελικά την ελέγχουν», είπε.

Παράλληλα, αμφισβήτησε και το βασικό μήνυμα της τελευταίας ταινίας Top Gun, η οποία προβάλλει την υπεροχή του ανθρώπινου πιλότου έναντι των μηχανών.

«Το τελευταίο Top Gun έλεγε ότι η ανθρώπινη δύναμη θα νικήσει τη μηχανή. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί πλέον η μηχανή το κάνει», δήλωσε.