Φορτηγό μισθωμένο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) επλήγη από drone στο Νταρφούρ του Σουδάν, όπως ενημέρωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καταγγέλλοντας την καταστροφή 50 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας που θα στερηθεί ο ευάλωτος πληθυσμός της περιοχής.

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στην πόλη Τεντέλτι του Δυτικού Νταρφούρ, ανέφερε ο Στεφάν Ντουζαρίκ. «Ευτυχώς, ο οδηγός είναι σώος και ασφαλής. Όμως, 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας της UNHCR» που μεταφέρονταν στο Κορντοφάν «καταστράφηκαν», δήλωσε.

Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε στο Σουδάν τον Απρίλιο του 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει εκτοπίσει σχεδόν 12 εκατομμύρια κατοίκους, εκ των οποίων 4,3 εκατομμύρια έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες, όπως το Τσαντ και το Νότιο Σουδάν, στη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ