Έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον προκαλεί το ενδεχόμενο επανέναρξης της διαδικασίας πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, καθώς δέκα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να διατηρήσει την απαγόρευση που επιβλήθηκε το 2019.

Στην επιστολή, οι βουλευτές εκφράζουν «βαθιά ανησυχία» για οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης των μαχητικών στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι αμυντικές σχέσεις της Τουρκίας με χώρες που θεωρούνται αντίπαλοι της Ουάσιγκτον, καθιστούν μια τέτοια εξέλιξη αντίθετη προς τα αμερικανικά συμφέροντα.

Οι συντάκτες της επιστολής υπενθυμίζουν ότι το πρόγραμμα των F-35 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές αμυντικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, βασισμένη στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμάχων και στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.



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Υπενθυμίζουν την αγορά των S-400

Οι βουλευτές σημειώνουν ότι το 2019 η Τουρκία αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ, προχωρώντας στην αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνουν, οδήγησε την τότε κυβέρνηση Τραμπ στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, ενώ το Κογκρέσο κατοχύρωσε νομοθετικά τους περιορισμούς μέσω του National Defense Authorization Act (NDAA) του 2020. Οι περιορισμοί αφορούν όχι μόνο την πώληση των αεροσκαφών αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, εξοπλισμού υποστήριξης και σχετικών υποδομών, όσο η Άγκυρα εξακολουθεί να διαθέτει τους S-400.

Αναφορές σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ

Στην επιστολή γίνεται ειδική αναφορά και στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας μετά το 2019, με τους Αμερικανούς βουλευτές να υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα έχει εντείνει τις προκλητικές της ενέργειες.

Ειδικότερα, αναφέρουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ επιδεικνύει επιθετική στάση απέναντι στην Ελλάδα μέσω των επαναλαμβανόμενων θαλάσσιων και εναέριων διαφορών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για διαρκώς αυξανόμενη αντιισραηλινή ρητορική από την τουρκική ηγεσία, την ώρα που η Άγκυρα διατηρεί διμερείς σχέσεις με το Ιράν.

«Παρότι η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ από το 1952, δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί αξιόπιστος εταίρος στη σημερινή συγκυρία», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Διατηρήστε την απαγόρευση»

Οι δέκα βουλευτές καλούν τον Πρόεδρο Τραμπ να μην αλλάξει την πολιτική που ο ίδιος είχε υιοθετήσει το 2019, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε απόφαση υπέρ της πώλησης των F-35 θα έστελνε «λάθος μήνυμα» τόσο προς τον Πρόεδρο Ερντογάν όσο και προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές Michael Lawler, Brad Sherman, Nicole Malliotakis, Gus Bilirakis, Jeff Hurd, Max Miller, Young Kim, Stephen Lynch, Gabe Amo και Jared Moskowitz.



