Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας ανακάλεσε το καθεστώς του πρόσφυγα που είχε χορηγηθεί σε έναν φυγόδικο πρώην υπουργό της Πολωνίας και στον αναπληρωτή του, ανακοίνωσε σήμερα η Βαρσοβία, η οποία προσπαθεί να τους φέρει πίσω στη χώρα για να δικαστούν για κατάχρηση εξουσίας, αφού διέφυγαν στη Βουδαπέστη.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ο αναπληρωτής του Μαρσίν Ρομανόφσκι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα που έλαβαν ως «πρόσφυγες» και με τα οποία έφυγαν από την Ουγγαρία όταν ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση του φιλοευρωπαίου Πίτερ Μαγιάρ. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν είχε δώσει άσυλο στον Ρομανόφσκι, τον Ζιόμπρο και τη σύζυγο του τελευταίου, Πατρίσια.

«Έλαβα γραπτή επιβεβαίωση ότι η Ουγγαρία ανακάλεσε το προσφυγικό καθεστώς του Μαρσίν Ρομανόφσκι, του Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και της Πατρίσια Κοτέτσκα-Ζιόμπρο», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Ακύρωσε επίσης τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Οι τροχοί της δικαιοσύνης γυρίζουν αργά, αλλά γυρίζουν», πρόσθεσε.

Η πολωνική κυβέρνηση ασκούσε πιέσεις στη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας προκειμένου να άρει τη «διεθνή προστασία» των πρώην υπουργών, είπε ο δικηγόρος του, Μπάρτος Λεβαντόφσκι. «Από το 2023, ολόκληρος ο μηχανισμός της κυβέρνηση επικεντρώθηκε στη δίωξη της πολιτικής αντιπολίτευσης στην Πολωνία», ισχυρίστηκε.

Οι Ζιόμπρο και Ρομανόφσκι ήταν υπουργοί στην εθνικιστική κυβέρνηση του κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» μέχρι το 2023. Κατηγορούνται για κατάχρηση χρημάτων από ένα ταμείο που θα βοηθούσε θύματα εγκλημάτων για πολιτικό όφελος. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες και λένε ότι είναι θύματα «κυνηγιού μαγισσών» επειδή ερεύνησαν φερόμενα αδικήματα προσώπων προσκείμενων στον νυν πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ. Ο Ζιόμπρο έφυγε μέσω Μιλάνου για τις ΗΠΑ στις 9 Μαΐου, την ημέρα που ορκίστηκε η κυβέρνηση Μάγιαρ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου έδωσε οδηγίες σε στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διευκολύνουν και να εγκρίνουν τη χορήγηση βίζας στον Πολωνό πολιτικό. Ο Λαντάου και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Είναι άγνωστο πού βρίσκεται ο Ρομανόφσκι.

«Θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ για να ρωτήσουμε εάν άτομα που δεν διαθέτουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα επιτρέπεται να συνεχίσουν να διαμένουν στις ΗΠΑ», έγραψε στο Χ ο Πολωνός υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ