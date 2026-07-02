Δύο Βρετανοί έφηβοι, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό αλλά δεν τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, καταδικάστηκαν σήμερα να εκτίσουν τέσσερα χρόνια, από Εφετείο του Λονδίνου, το οποίο έκρινε ότι η αρχική ποινή ήταν υπερβολικά επιεικής.

Η απόφαση του πρωτοδικείου είχε προκαλέσει κατακραυγή στη Βρετανία, αφού τα τρία αγόρια που είχαν κατηγορηθεί για δύο ξεχωριστές επιθέσεις και τον βιασμό δύο κοριτσιών απέφυγαν τη φυλάκιση, μολονότι αποδείχτηκε η ενοχή τους. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει «φρικτή» την υπόθεση και δήλωσε, προτού ανακοινωθεί η απόφαση του Εφετείου, ότι τάσσεται υπέρ της επανεξέτασης των ποινών. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο γενικός εισαγγελέας άσκησε έφεση παραπέμποντας την υπόθεση στο Εφετείο.

Οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν στη νότια Αγγλία τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025. Ο δεύτερος βιασμός έγινε με την απειλή μαχαιριού. Τα θύματα ήταν ηλικίας 15 και 14 ετών.

Οι δύο έφηβοι των οποίων οι ποινές αυξήθηκαν (στο δικαστήριο αναφέρονταν μόνο με τα αρχικά Χ και Υ, επειδή κατά τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων ήταν 14 ετών), κρίθηκαν ένοχοι τον Μάιο για τον βιασμό των δύο θυμάτων και για αδικήματα που σχετίζονται με τις «άσεμνες εικόνες» που κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, τις οποίες ανάρτησαν στη συνέχεια σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου Σου Καρ, η ανώτατη δικαστής στην Αγγλία και την Ουαλία, δήλωσε ότι η κατ' εξακολούθηση παραβατικότητα των Χ και Υ σήμαινε ότι η ποινή φυλάκισης ήταν «αναπόφευκτη». Εξήγησε επίσης ότι «παρότρυναν ο ένας τον άλλον» και ως επιβαρυντικό στοιχείο ανέφερε τη βιντεοσκόπηση των πράξεών τους.

«Αυτό που κάνατε και οι δύο ήταν τόσο κακό, που αποφασίσαμε ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να επιβάλουμε αυτές τις ποινές», δήλωσε η Καρ ανακοινώνοντας την απόφαση του τριμελούς Εφετείου.

Οι Χ και Υ θα αποφυλακιστούν αφού εκτίσουν το ήμισυ της ποινής τους, πρόσθεσε η Καρ, με τον χρόνο που έχουν ήδη περάσει υπό κράτηση και μέρος του χρόνου που πέρασαν ελεύθεροι με εγγύηση υπό περιορισμό κυκλοφορίας να προσμετρώνται στις ποινές τους.

Το τρίτο αγόρι, που αναφέρεται ως "Ζ" και ήταν 13 ετών κατά τη διάρκεια του περιστατικού, καταδικάστηκε τον Μάιο για δύο κατηγορίες βιασμού επειδή ενθάρρυνε τους άλλους δύο, καθώς και για αδίκημα που σχετίζεται με άσεμνες εικόνες. Αρχικά του επιβλήθηκαν "αναμορφωτικά μέτρα" διάρκειας 18 μηνών και οι δικαστές αποφάσισαν σήμερα να μην αυξήσουν την ποινή του, με την Καρ να δηλώνει ότι ήταν «πολύ μικρός» κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι «πραγματικά δυσκολευόταν να κατανοήσει ορισμένα πράγματα».

Οι οικογένειες των δύο θυμάτων χαιρέτισαν την απόφαση, κρίνοντας ότι «επιτέλους, αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Ο δικαστής του πρωτοδικείου του Σαουθάμπτον, όπου είχαν παραπεμφθεί αρχικά οι έφηβοι, είχε δηλώσει ότι αναγνωρίζει τη «σοβαρότητα» των πράξεών τους αλλά δεν ήθελε «να στιγματίσει άσκοπα» αυτά τα «πολύ νεαρά» αγόρια.

«Αυτά τα λόγια ήταν σαν να μου έδωσαν γροθιά καταπρόσωπο», είπε ένα από τα θύματα μιλώντας στο BBC.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ