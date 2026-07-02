Μια αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού με ανθρωπιστική βοήθεια «καταστράφηκε» κατά τη διάρκεια των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο τη νύχτα που πέρασε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός.

«Αποθήκη με ανθρωπιστική βοήθεια του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού στο Κίεβο καταστράφηκε εξαιτίας ρωσικής επίθεσης», αναφέρει ο οργανισμός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκτιμώντας πως η αξία του υλικού ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.











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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ