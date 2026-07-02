Η γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατ' οίκον επισκέψεις «SOS-Médecins» διαπίστωσε αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο τους.

Ειδικότερα αναφέρουν ότι σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με 278 θανάτους την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρουν επίσης ότι αντιστοίχως οι παρεμβάσεις τους αυξήθηκαν συνολικά κατά 14% για άτομα άνω των 75 ετών, ιδιαίτερα για πυρετό, γενική αδιαθεσία και άγχος, «φτάνοντας σε επίπεδα υψηλότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Οι «SOS-Médecins» αναφέρουν τέλος ότι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι παρεμβάσεις για θερμοπληξία και αφυδάτωση αυξήθηκαν κατά 480% και 316% αντίστοιχα,, ενώ κατά την εβδομάδα 22-28 Ιουνίου, ο αριθμός των επισκέψεων στα επείγοντα αυξήθηκε κατά 11% και οι νοσηλείες κατά 19% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ