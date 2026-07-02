Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας κατηγόρησε σήμερα (2/7) τις ουκρανικές αρχές ότι διέταξαν τη διενέργεια δολιοφθοράς στους αγωγούς μεταφοράς αερίου Nord Stream 1 και 2 λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωση που γίνεται την επομένη της απαγγελίας κατηγοριών σε βάρος ενός πρώτου υπόπτου.

Ο Σέρχι Κ., όπως είναι γνωστός ο ύποπτος αφού με βάση τη γερμανική νομοθεσία απαγορεύεται να αποκαλύπτεται το επώνυμό του, «και άλλα μέλη στρατιωτικού προσωπικού κατέστρωσαν, με αίτημα των ουκρανικών αρχών, σχέδιο με στόχο να καταστρέψουν τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2», ανέφερε σε ανακοίνωση η εισαγγελία, υπενθυμίζοντας ότι οι υποθαλάσσιοι αγωγοί υπέστησαν δολιοφθορά με εκρηκτικά τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Ουκρανός υπήκοος κατηγορείται για «συνέργεια σε έγκλημα πολέμου, διαταραχή δημόσιων υπηρεσιών, πρόκληση έκρηξης και καταστροφή δομών».

Ο στόχος ήταν να διακοπούν μόνιμα οι παραδόσεις αερίου μέσω των αγωγών και να εμποδιστεί η Ρωσία από το να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από το εμπόριο φυσικού αερίου προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές προσπάθειές της, ανέφερε η εισαγγελία.

Ο κατηγορούμενος, που είναι επικεφαλής ομάδας επαγγελματιών δυτών και ειδικός στα εκρηκτικά, εισήλθε στη Γερμανία με πλαστό ουκρανικό διαβατήριο τον Σεπτέμβριο του 2022 και επιβιβάστηκε σε θαλαμηγό που είχε ενοικιάσει με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης, ανέφεραν.

Εκείνος και οι συνεργοί του μετέφεραν στη συνέχεια μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών υψηλής επίδοσης και κατάλληλων για στρατιωτική χρήση μέσω διεθνών χωρικών υδάτων σε τοποθεσία κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας, όπου τα τοποθέτησε στους υποθαλάσσιους αγωγούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο Σέρχι Κ. συνελήφθη στην Ιταλία τον περασμένο Αύγουστο και μεταφέρθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο. Αρνείται την εμπλοκή του.

Γερμανικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι η υπόθεση εμπίπτει στη γερμανική δικαιοδοσία επειδή οι αγωγοί που υπέστησαν ζημιές καταλήγουν στο Λούμπμιν στο κρατίδιο Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας και η απώλειά τους επηρέασε την ενεργειακή ασφάλεια και την εσωτερική ασφάλεια της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ