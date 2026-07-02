Το γύρο του κόσμου κάνει η παράτολμη ενέργεια ενός Ρώσου ζευγαριού, το οποίο σκαρφάλωσε παράνομα στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκε μια κινηματογραφική πρόταση γάμου πριν οι δύο συλληφθούν από τις αρχές.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου (Angela Nikolau) και ο 32χρονος Ιβάν Μπίρκους (Ivan Beerkus) είναι γνωστοί διεθνώς ως «rooftoppers», δηλαδή εξερευνητές που ανεβαίνουν χωρίς άδεια στις κορυφές ουρανοξυστών και άλλων ψηλών κατασκευών, καταγράφοντας τις επικίνδυνες αποστολές τους.

Το πρωί της 1ης Ιουλίου, οι δύο ανέβηκαν στην κεραία του εμβληματικού ουρανοξύστη ύψους 443 μέτρων, ξεδίπλωσαν πανό με το μήνυμα: «When the power of love beats the love of power, the world knows peace» («Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για τη δύναμη, τότε ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη»).

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπίρκους γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στη Νικολάου, η οποία απάντησε θετικά. Κατά την κάθοδό τους συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Νέας Υόρκης.





🚨 BREAKING: 2 people have climbed the Empire State Building in New York to fly a flag. The flag reads “When the power of love beats the love of power the world knows peace.” pic.twitter.com/YrIudqf9Lx — FOX 4 NEWS (@FOX4) July 1, 2026

Ποιοι είναι

Το ζευγάρι ξεκίνησε να πραγματοποιεί αναρριχήσεις μαζί το 2016 και απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix, Skywalkers: A Love Story, το οποίο ακολουθεί τις επικίνδυνες αναβάσεις τους σε μερικά από τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου, όπως ο Merdeka 118 στη Μαλαισία και ο Goldin Finance 117 στην Κίνα.

Σύμφωνα με τη Νικολάου, το ζευγάρι μετακόμισε νωρίτερα φέτος από τη Μόσχα στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες

Οι δύο αντιμετωπίζουν σειρά ποινικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων διάρρηξη, παράνομη είσοδος, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, πρόκληση φθοράς ξένης περιουσίας και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Empire State Building, το περιστατικό δεν έθεσε σε κίνδυνο επισκέπτες ή εργαζομένους, ενώ η Αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Εκτιμάται ότι απέκτησαν πρόσβαση στην κεραία περνώντας από κλειδωμένη καταπακτή στον 102ο όροφο του κτιρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνθημα στο πανό αποδίδεται συχνά λανθασμένα στον Jimi Hendrix, όμως προέρχεται από τον William Ewart Gladstone, Βρετανό πολιτικό του 19ου αιώνα. Ο πατέρας της Άντζελας, Ντμίτρι Νικολάου, δήλωσε ότι δεν ανησύχησε για το εγχείρημα της κόρης του, χαρακτηρίζοντας την αναρρίχηση σε ταράτσες «φυσιολογική» για εκείνη.