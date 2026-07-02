Ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ζήτησε σήμερα «εκδίκηση» για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στα τέλη Φεβρουαρίου, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις επιμνημόσυνες τελετές που ξεκινούν το Σάββατο στην Τεχεράνη.

«Καλώ όλο τον ιρανικό λαό…να γράψει μια ένδοξη σελίδα στην ιστορία του Ισλαμικού Ιράν με την παρουσία του», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Γαλιμπάφ, που είναι επίσης πρόεδρος του κοινοβουλίου.

«Το κάλεσμα του έθνους για εκδίκηση πρέπει να ηχήσει στα αυτιά όλου του κόσμου», πρόσθεσε.

Η σορός του ανθρώπου που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για σχεδόν 37 χρόνια θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Αυτό το μεγάλο συγκρότημα είναι γνωστό για τις προσευχές της Παρασκευής, τις επίσημες τελετές και τις θρησκευτικές συγκεντρώσεις.

Οι αρχές αναμένουν από 15 έως 20 εκατ. ανθρώπους να συρρεύσουν μόνο στην Τεχεράνη, για τις τριήμερες τελετές στην πρωτεύουσα, από τους δρόμους της οποίας τη Δευτέρα θα περάσει η νεκρώσιμη πομπή.

«Το Ιράν…ετοιμάζεται να ζήσει μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του», δήλωσε στο μήνυμά του ο Γαλιμπάφ.

Οι τελετές αυτές είναι ήδη εκτός των συνηθισμένων λόγω του μεγέθους και του συμβολισμού τους: ο Αλί Χαμενεΐ ήταν ο μακροβιότερος αρχηγός του Κράτους στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πνευματικός ηγέτης, ήταν επίσης ο μοναδικός Ιρανός αξιωματούχος στη σύγχρονη ιστορία που δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν στην εξουσία, σε ηλικία 86 ετών.

Στους δρόμους της Τεχεράνης, έχουν αναρτηθεί αφίσες και πορτρέτα με τον «μάρτυρα» Χαμενεΐ.

Σημαντικοί περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ από αύριο, Παρασκευή, στην πρωτεύουσα, που είναι γνωστή για την κυκλοφοριακή της συμφόρηση, με μια τεράστια περιοχή στο κέντρο της πόλης να μένει κλειστή για τα αυτοκίνητα.

Κανένα όχημα δεν θα μπορεί να πλησιάσει στη Μοσάλα σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου.

Ο εναέριος χώρος πάνω από την Τεχεράνη θα είναι μερικώς κλειστός από αύριο και εντελώς κλειστός τη Δευτέρα.

Η κηδεία, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα έξι ημερών. Η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί πριν από την ταφή και σε δύο ιερές πόλεις του γειτονικού Ιράκ.

Ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν), τη γενέτειρά του.

Ηγέτες και αξιωματούχοι από περίπου 30 χώρες αναμένονται στην Τεχεράνη από αύριο, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Εξέχων Κινέζος κοινοβουλευτικός, ο Χε Ουέι, θα παραστεί στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Η τελετή στην οποία θα παραστεί ο εν λόγω κοινοβουλευτικός θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα, τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου αλλά δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάδειξή του ως ανώτατου ηγέτη.

Πηγή: ΑΠΕ