Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) στη Νότια Αφρική, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες προς την επαρχία Ανατολικό Ακρωτήριο (Eastern Cape) ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι και άλλοι 20 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις αρχές, το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 78 επιβάτες και εκτελούσε δρομολόγιο από το Κέιπ Τάουν, στην επαρχία Δυτικό Ακρωτήριο (Western Cape), προς την πόλη Idutywa.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Οδικής Κυκλοφορίας (RTMC), Simon Zwane, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει τη σύγκρουση με όχημα διανομών, χάνοντας τον έλεγχο του λεωφορείου, το οποίο στη συνέχεια ανετράπη.

Αρχικά οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι οι νεκροί ήταν εννέα, ωστόσο οι έρευνες στο σημείο του δυστυχήματος επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε στους 16.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Worcester, περίπου 120 χιλιόμετρα από το Κέιπ Τάουν, ενώ τουλάχιστον 43 επιβάτες αρνήθηκαν να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την RTMC και την Αστυνομία της Νότιας Αφρικής.

Παράλληλα, οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς η ομίχλη, ο καπνός, ο λεγόμενος «μαύρος πάγος» και η περιορισμένη ορατότητα καθιστούν το οδικό δίκτυο ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Πηγή: ΕΡΤ