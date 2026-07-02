Σε τουλάχιστον 13 ανέρχονται οι νεκροί και στους 86 οι τραυματίες από τη μεγάλη ρωσική επίθεση που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13 νεκροί», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επικαιροποιώντας τον προηγούμενο απολογισμό των αρχών, ο οποίος έκανε λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Παράλληλα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε στη διάρκεια της νύχτας 74 πυραύλους και 496 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Ουκρανίας.

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Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 48 πυραύλους και 476 drones. Ωστόσο, 25 βαλλιστικοί πύραυλοι και 12 drones έπληξαν συνολικά 33 στόχους.

Όπως επισημαίνεται, βασικός στόχος της ρωσικής επίθεσης ήταν η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο.