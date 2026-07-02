Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σαράα ολοκλήρωσε τη σύσταση του πρώτου μεταβατικού κοινοβουλίου της μετά-Άσαντ εποχής, διορίζοντας το ένα τρίτο των μελών την Τετάρτη, μετά τον διορισμό των δύο τρίτων από τις Εκλογικές Επιτροπές, εδραιώνοντας έτσι την εξουσία του, αναφέρει το AFP.

Το νέο Συριακό Κοινοβούλιο – το οποίο έχει 210 μέλη – θα έχει θητεία δυόμισι ετών και πρόκειται να συντάξει ένα νέο σύνταγμα σε αυτή τη χώρα που προκύπτει από έναν μακρύ εμφύλιο πόλεμο.

Αφού ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2024, επικεφαλής ενός ισλαμιστικού συνασπισμού που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο νέος πρόεδρος διέλυσε τη Λαϊκή Συνέλευση, ένα απλό θάλαμο καταγραφής εξουσίας για δεκαετίες.

Διακήρυξε, τον Μάρτιο, μια Συνταγματική Διακήρυξη που καθιέρωσε μια πενταετή μεταβατική περίοδο, μετά την οποία θα διεξαχθούν εκλογές.

Στις 6 Ιουλίου αναμένεται η πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου

Το κοινοβούλιο θα συνέλθει για πρώτη φορά στις 6 Ιουλίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα της συνέλευσης στη Δαμασκό.

Μεταξύ των 70 βουλευτών που διορίστηκαν την Τετάρτη (1/7) είναι 15 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της Ρουζαϊνά Λαζκάνι, τηλεοπτικής ηθοποιού, και της Άισα αλ-Ντεμπς, της πρώτης γυναίκας που διορίζεται σε δημόσια θέση από τότε που ο ισλαμιστικός συνασπισμός ανέλαβε την εξουσία.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τον Άνας αλ-Άμπντε – τον πρώην επικεφαλής της εξόριστης αντιπολίτευσης – και 13 πρώην κρατούμενους στις φυλακές του Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμπεριλαμβανομένου του Χασάν Σουφάν, ενός πρώην ισλαμιστή που εξέτισε 12 χρόνια στις διαβόητες φυλακές Σαϊντνάγια.

Ο σχηματισμός του κοινοβουλίου «σημαδεύει τη σταδιακή μετάβαση της Συρίας από το στάδιο της διαχείρισης κρίσεων στην αποκατάσταση των θεσμών», δήλωσε στο AFP ο πολιτικός ερευνητής Μαχέρ Ταμράν.

«Αυτό δεν είναι το τέλος της διαδικασίας μετάβασης, αλλά η αρχή της πραγματικής δοκιμασίας αυτής της μετάβασης», τόνισε.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν επικρίνει τη διαδικασία διορισμού μελών του κοινοβουλίου και έχουν καταγγείλει την υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του αλ-Σαράα, ο οποίος κατέχει την εκτελεστική εξουσία απουσία πρωθυπουργού.

Έχουν επίσης επισημάνει την ανεπαρκή εκπροσώπηση τόσο των εθνοτικών και θρησκευτικών συνιστωσών της χώρας όσο και των γυναικών.

Ωστόσο, ο Αχμέντ αλ-Σαράα επέμεινε στον «μεταβατικό» χαρακτήρα της διαδικασίας «που συνδέεται με τις συνθήκες που βιώνει η Συρία» και υποστήριξε, τον Σεπτέμβριο του 2025, ότι η παρουσία μεγάλου αριθμού Σύρων χωρίς κατάλληλα έγγραφα στο εξωτερικό περιπλέκει την οργάνωση της άμεσης ψηφοφορίας.

Σε μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, Τοπικές Επιτροπές, που συστάθηκαν από μια Ύπατη Αρμοστεία διορισμένη από τον πρόεδρο σε όλη τη Συρία, όρισαν ορισμένα από τα μέλη του Κοινοβουλίου.

Η Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε τον Οκτώβριο τα ονόματα 119 μελών της νέας Συντακτικής Συνέλευσης.

Οι κουρδικές περιοχές, που βρίσκονται κυρίως στα βορειοανατολικά, και η επαρχία Σουγουάιντα (νότια) των Δρούζων δεν συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία για «λόγους ασφαλείας».

Οι Κούρδοι όρισαν τους εκπροσώπους τους τον Μάιο – λίγους μήνες μετά τη σύναψη συμφωνίας για την ενσωμάτωση των Κούρδων στους θεσμούς της Δαμασκού.

Ωστόσο, τα κουρδικά κόμματα κατήγγειλαν «μια διαδικασία διορισμού» που δεν αντικατοπτρίζει την «ελεύθερη βούληση των Κούρδων» και μια εκπροσώπηση που θεωρούν «ανεπαρκή».

Η Σουγουάιντα – η οποία δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο των κεντρικών αρχών – δεν έχει ακόμη διορίσει τα μέλη της, αλλά ο Σύρος πρόεδρος έχει διορίσει δύο άτομα από αυτήν την περιοχή, η οποία ήταν το σκηνικό βίας τον Ιούλιο που άφησε περισσότερους από 2.000 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους Δρούζοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR).

Ένας από αυτούς είναι ο Λάιθ αλ-Μπαλάους, που πρόσκειται στις αρχές και τον οποίο διεκδικούν τοπικές ένοπλες ομάδες που αντιτίθενται στο καθεστώς του αλ-Σαράα.

«Θα διεξάγουμε εκλογές σε αυτήν την επαρχία όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές», διαβεβαίωσε ο Μοχάμεντ Τάχα αλ-Αχμάντ.

Πηγή: ΕΡΤ