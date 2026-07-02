Ένα ουγγρικό δίκτυο κατασκοπείας που φέρεται να δρούσε από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στις Βρυξέλλες και στόχευε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει εσωτερικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο επικαλείται το Politico.

Σύμφωνα με την έκθεση, που συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2026 από τον Επίτροπο αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης, Piotr Serafin, ουγγρικές μυστικές υπηρεσίες τοποθέτησαν μεταξύ 2013 και 2016 στελέχη τους στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας στις Βρυξέλλες.

Η έρευνα αναφέρει ότι η δράση των αξιωματικών πληροφοριών ήταν αρχικά διακριτική, όμως από το 2015 έγινε ολοένα και πιο εμφανής. Όπως σημειώνεται, η ύπαρξη του δικτύου έγινε γνωστή σε κύκλους Ούγγρων αξιωματούχων της ΕΕ, γεγονός που φαίνεται να περιόρισε την αποτελεσματικότητά του. Οι δραστηριότητες εκτιμάται ότι σταμάτησαν το 2016.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι αξιωματικοί πληροφοριών χρησιμοποιούσαν τη διπλωματική τους ιδιότητα για να προσεγγίζουν κυρίως υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουγγρικής καταγωγής, επιχειρώντας να συλλέξουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το έργο της Κομισιόν σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κυβέρνηση της Ουγγαρίας.

Την περίοδο εκείνη επικεφαλής της ουγγρικής αντιπροσωπείας ήταν ο Olivér Várhelyi, ο οποίος σήμερα είναι Επίτροπος Υγείας και Ευζωίας των Ζώων. Ο ίδιος είχε δηλώσει τόσο στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, όσο και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του φερόμενου δικτύου και ότι ουδέποτε του ζητήθηκε να διαβιβάσει απόρρητες πληροφορίες.

Η έρευνα, πάντως, δεν κατέληξε στην απόδοση ατομικών ευθυνών πέραν των ίδιων των αξιωματικών πληροφοριών, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα μέσα της Επιτροπής δεν επέτρεπαν ασφαλή ταυτοποίηση εμπλεκομένων.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι δεν εντόπισε «σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας» των ευρωπαϊκών θεσμών. Ωστόσο, για πρώτη φορά επιβεβαιώνει επισήμως την ύπαρξη του δικτύου και ότι αυτό είχε ως αποστολή τη συλλογή πληροφοριών από αξιωματούχους της ΕΕ, πέρα από τα συνήθη καθήκοντα μιας διπλωματικής αποστολής.