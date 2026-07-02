H Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ που εστιάζει περισσότερο στη συναισθηματική πλευρά της ιστορίας.

Αντί να προβάλλει μόνο τις επικές μάχες και τα εντυπωσιακά σκηνικά, το νέο υλικό αναδεικνύει τον πυρήνα της ιστορίας: την πολύχρονη προσπάθεια του Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη και τον αγώνα της οικογένειάς του να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα.

Ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, ο οποίος επιστρέφει από τον Trojan War ύστερα από μια μακρά και επικίνδυνη περιπλάνηση. Στην Ιθάκη, όμως, πολλοί θεωρούν πως ο βασιλιάς έχει πλέον πεθάνει.





Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη, η οποία μαζί με τον γιο της Τηλέμαχο, τον οποίο ερμηνεύει ο Τομ Χόλαντ προσπαθούν να διατηρήσουν το βασίλειο ενωμένο, ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι με τους μνηστήρες που διεκδικούν τον θρόνο.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο Αντίνοος, τον οποίο υποδύεται ο Robert Pattinson, αποφασισμένος να καταλάβει την εξουσία με κάθε τρόπο.

Η νέα παραγωγή του Νόλαν συγκαταλέγεται στις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα υψηλές χάρη στο εντυπωσιακό καστ και τη φήμη του βραβευμένου σκηνοθέτη. Οι απαντήσεις για το αν θα δικαιώσει τις προσδοκίες θα δοθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 17 Ιουλίου.