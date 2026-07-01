Στρατιωτικό ελικόπτερο MH-60S Seahawk του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα στην Αραβική Θάλασσα, ανακοίνωσε η διοίκηση του 5ου Στόλου, διευκρινίζοντας πως τρία μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα αλλά αγνοείται η τύχη του τέταρτου.

«Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται», σύμφωνα με την ενημέρωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.

Τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN 77) και συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.





BUSCAS INTENSAS POR MILITAR DESAPARECIDO



A Marinha dos Estados Unidos realiza uma grande operação de busca no Mar da Arábia após um helicóptero MH-60 Seahawk fazer um pouso de emergência na água. Quatro dos cinco tripulantes foram resgatados com vida, enquanto um militar… — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) July 1, 2026



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Oι συνομιλίες με το Ιράν στο Κατάρ ήταν πολύ καλές





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ