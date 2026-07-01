Σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Νωρίτερα σήμερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.





Drone footage shows widespread destruction in La Guaira, Venezuela, after powerful twin earthquakes struck the country on Wednesday, leaving more than 1,700 people dead and tens of thousands more missing pic.twitter.com/91j9A5K7H0 — AFP News Agency (@AFP) June 30, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ