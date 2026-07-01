Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, επτά τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν τρεις συνοικίες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 15χρονος και να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ.

Στην περιοχή της Οδησσού, στα νότια, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν από βαλλιστικό πύραυλο εξαιτίας του οποίου προκλήθηκε πυρκαγιά σε μια επιχείρηση, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Όλεχ Κίπερ.

Ένα μίνι λεωφορείο δέχτηκε επίσης επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή της Χερσώνας, σκοτώνοντας μια 18χρονη που «πήγαινε στο πανεπιστήμιο για να κάνει την εγγραφή της», καθώς και άλλο ένα πρόσωπο, είπε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν. Άλλοι 9 επιβάτες τραυματίστηκαν.

Σε άλλη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ενός «διοικητικού κτιρίου» στη Χερσώνα, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δύο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ