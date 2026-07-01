Από τότε που διαγνώστηκε, οι κινήσεις, η ομιλία και οι αναμνήσεις του έχουν επιβραδυνθεί. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ενεργός, παρακολουθώντας εκδηλώσεις και αλληλεπιδρώντας με την κοινότητά του στη γενέτειρά του, το Σαν Φρανσίσκο.

Όπως περιέγραψε αντιμετωπίζει την ασθένεια έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, αλλά και μια ομάδα φροντιστών.

Μιλώντας στο People παραδέχεται ακόμη ότι ακόμη δυσκολεύεται να αποδεχθεί πλήρως τη διάγνωση, όμως τονίζει πως εξακολουθεί να έχει στιγμές διαύγειας και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές.

«Ακόμη δεν έχω αποδεχθεί πλήρως μέσα μου όλες τις πλευρές αυτής της κατάστασης», λέει. «Υπάρχουν στιγμές που θυμάσαι πράγματα, και αυτό σου επιβεβαιώνει ότι εξακολουθείς να μπορείς να θυμάσαι. Και υπάρχουν στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ.»

Η κόρη του, Μαντίσα, εξηγεί ότι άρχισε να παρατηρεί αλλαγές όταν ο πατέρας της δεν μπορούσε πλέον να αφηγείται με την ίδια λεπτομέρεια ιστορίες από τη ζωή του, κάτι που στο παρελθόν έκανε με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Και ο αδελφός του, Μάρτι, περιγράφει πόσο δύσκολο είναι να βλέπει την εξέλιξη της άνοιας, αναφέροντας ότι ο Ντάνι υπήρξε εκείνος που τον βοήθησε να ξεπεράσει τα προσωπικά του προβλήματα και να ξαναχτίσει τη ζωή του.

Για τον ίδιο είναι σημαντικό να μπορεί να προσφέρει στους άλλους. «Δεν αισθάνομαι ότι αυτό είναι το τέλος της ζωής μου», λέει ο ηθοποιός. «Έχω ακόμη έργο να κάνω».

Η οικογένεια συνεχίζει να συνεργάζεται με τους γιατρούς για να εξετάσει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Σύμφωνα με την κόρη του, κάθε ημέρα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, ενώ στόχος όλων είναι να ζήσει όσο το δυνατόν καλύτερα.

Το μυαλό του είναι πιο καθαρό τις πρωινές ώρες. «Όταν ξυπνάω, προσπαθώ να ασχοληθώ με κάτι», λέει. «Να διαβάσω κάτι, να παρατηρήσω κάτι. Το Democracy Now! είναι μια εκπομπή που αγαπώ.»

Η Μαντίσα λέει πως είναι «βέβαιη ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο ψυχολογικά» για τον πατέρα της. «Αλλάζει τον ίδιο τον πυρήνα αυτού που πιστεύεις ότι είσαι - ή αυτού που νόμιζες πως ήσουν». Για την ίδια, επίσης, «είναι πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ζεις την κάθε μέρα όπως έρχεται».

Ο Γκλόβερ και η οικογένειά του σκοπεύουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον γιατρό του, εξετάζοντας όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. «Το μόνο που θέλουμε είναι να ζήσει όσο το δυνατόν καλύτερα», λέει ο Μάρτι. «Όπως εκείνος βοήθησε κι εμάς να ζήσουμε τη δική μας ζωή όσο καλύτερα μπορούσαμε».

Αν ρωτήσεις τον ίδιο τον Γκλόβερ, το «πάρτι» συνεχίζεται ακόμη: «Έχω ακόμη την κόρη μου, έχω φίλους. Θέλω απλώς να πω ότι η ζωή συνεχίζεται».





Πηγή: cnn.gr