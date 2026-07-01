Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προκειμένου να συμμετάσχει στον Διάλογο Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για την Οικονομία, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεχίζοντας τις επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας μετά την επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και των Επιτρόπων Μάρτα Κος και Μάγκνους Μπρούνερ στις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, πρόκειται για τον δεύτερο Διάλογο Υψηλού Επιπέδου μετά την επανέναρξή του το 2024, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ατζέντας επανασύνδεσης (reengagement) ΕΕ-Τουρκίας, που ενέκριναν οι ηγέτες της Ένωσης. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο της ΕΕ και επισημαίνει ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί με νέες ευκαιρίες διαλόγου το φθινόπωρο.

Την Πέμπτη, ο κ. Ντομπρόβσκις και ο Υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ, θα ανοίξουν τις εργασίες της διακυβερνητικής συνάντησης ΕΕ-Τουρκίας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, στις επιπτώσεις τους στις οικονομίες της ΕΕ και της Τουρκίας, στην οικονομική ασφάλεια, στην ανταγωνιστικότητα και στις δυνατότητες ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης συνεδρία για τη συμμετοχή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Τουρκία, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα ακολουθήσουν επιχειρηματική σύνοδος και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους επιχειρήσεων και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την ενίσχυση των οικονομικών και επενδυτικών δεσμών ΕΕ-Τουρκίας. Η πρώτη ημέρα των εργασιών θα ολοκληρωθεί με κοινές δηλώσεις στον Τύπο και διμερή συνάντηση του επιτρόπου με τον κ. Σιμσέκ.

Την Παρασκευή, ο κ. Ντομπρόβσκις θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Κέντρου Οικονομικών και Μελετών Εξωτερικής Πολιτικής (EDAM), Σινάν Ούλγκεν, στα γραφεία του Συνδέσμου Τουρκικής Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων (TÜSİAD), με αντικείμενο το οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, την οικονομική ασφάλεια και τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τις επαφές που είχαν στην Άγκυρα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας, η μετανάστευση, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια. Όλα, και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Όπως επισημαίνεται από τον εκτελεστικό βραχίονα της Ένωσης, οι διαδοχικές επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσονται στην προσπάθεια εφαρμογής της αναθεωρημένης ατζέντας ΕΕ-Τουρκίας, με έμφαση τόσο στη συνεργασία για θέματα ασφάλειας όσο και στην ενίσχυση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων.

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Πηγή: ΚΥΠΕ