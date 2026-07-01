Νέα λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, σχετικά με τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, Κάγια Κάλας.



Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ, απάντησε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάαρ, άσκησε κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνάντηση του Προέδρου μας με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, Κάγια Κάλας. Τα λόγια αυτά δεν αποτελούν απλώς πολιτική υποκρισία, αλλά τον απόλυτο ορισμό του θράσους. Το “δίκτυο γενοκτονίας”, του οποίου ηγείται ο Νετανιάχου, δεν έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα· πρόκειται για μια νοοτροπία εχθρική προς τον άνθρωπο και προς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι αδιανόητο αυτοί οι νέοι Ναζί, που είναι εχθροί της ανθρωπότητας, να μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα. Όσοι στην Τουρκία στερήθηκαν επί χρόνια ακόμη και τα πιο θεμελιώδη δικαιώματά τους, καθώς και οι καταπιεσμένοι λαοί σε διάφορες περιοχές του κόσμου, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το όνομα του Προέδρου μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ανθρώπινα δικαιώματα».



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ