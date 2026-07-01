Ένα πλοίο ανέφερε ότι προσεγγίστηκε σήμερα από πολλά μικρά σκάφη, όπου επέβαιναν πολλά άτομα τα οποία έφεραν ελαφρά όπλα, 76 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού Μπαλχάφ της Υεμένης, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές, πρόσθεσε η UKMTO.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η βρετανική υπηρεσία δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για ένα μικρό σκάφος που πλησίασε ένα δεξαμενόπλοιο που έπλεε 85 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Μπαλχάφ. Το πλήρωμα αναφέρθηκε επίσης ότι είναι ασφαλές και το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του, πρόσθεσε.

*Φωτογραφία αρχείου



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ