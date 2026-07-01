Σημαντική αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας καταγράφεται στο ηφαίστειο Ταάλ στις Φιλιππίνες, μία ημέρα μετά τις δύο φρεατομαγματικές εκρήξεις που σημειώθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs).

Στο πρωινό δελτίο της Τετάρτης, το Phivolcs ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν 19 ηφαιστειακοί σεισμοί και πέντε επεισόδια ηφαιστειακού τρόμου, διάρκειας από δύο έως δέκα λεπτών.

Η αύξηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το προηγούμενο 24ωρο δεν είχε καταγραφεί κανένας ηφαιστειακός σεισμός. Στις 29 Ιουνίου είχε καταγραφεί ένας, στις 28 Ιουνίου δύο, ενώ στις 27 Ιουνίου δεν είχε σημειωθεί καμία σεισμική δόνηση.

Δύο εκρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί της 30ής Ιουνίου και διήρκεσε περίπου τέσσερα λεπτά, εκτοξεύοντας στήλη τέφρας και ατμού σε ύψος περίπου 450 μέτρων πάνω από τον κύριο κρατήρα.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 2:24 το μεσημέρι, ακολούθησε δεύτερη έκρηξη διάρκειας τεσσεράμισι λεπτών. Το φαινόμενο εξελίχθηκε σε τρεις διαδοχικούς παλμούς, με σκούρα γκρίζα νέφη τέφρας και ατμού να φτάνουν σε ύψος περίπου 1.200 μέτρων.

Οι δύο εκρήξεις ανεβάζουν στις πέντε τις φρεατομαγματικές εκρήξεις που έχουν καταγραφεί στο Ταάλ μόνο μέσα στον Ιούνιο.

Τι είναι η φρεατομαγματική έκρηξη

Οι φρεατομαγματικές εκρήξεις προκαλούνται όταν ανερχόμενο μάγμα έρχεται σε εκρηκτική επαφή με νερό. Διαφέρουν από τις φρεατικές εκρήξεις, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στην απότομη θέρμανση υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων από μάγμα ή θερμά πετρώματα.