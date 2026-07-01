Η λάβα σχηματίζει ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί «ποτάμι» στις πλαγιές της Αίτνας, του μεγαλύτερου ενεργού ηφαιστείου της Ευρώπης, όπως καταγράφεται σε νέα εντυπωσιακά πλάνα από τη Σικελία.

Η έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή προκάλεσε τη δημιουργία μιας πυκνής ροής λάβας, η οποία έχει ήδη κατέβει τουλάχιστον 300 μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου άνοιξε το ρήγμα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, με τη λάβα να συνεχίζει την πορεία της στις πλαγιές του ηφαιστείου, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.