Αμερικανοί και Ιρανοί απεσταλμένοι αναμένεται να έχουν σήμερα έμμεσες τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα για την συμφωνία που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτη με γνώση των συνομιλιών.

«Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι θα έχουν σήμερα στην Ντόχα έμμεσες τεχνικές συνομιλίες με τους Καταριανούς και Πακιστανούς μεσολαβητές», δήλωσε ο διπλωμάτης, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

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Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, δεν θα συμμετάσχουν σε αυτές τις τεχνικές συζητήσεις, πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν χθες στην πρωτεύουσα του Κατάρ με τον πρωθυπουργό σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι, με τον οποίο συζήτησαν τις «εν εξελίξει συνομιλίες με τις ΗΠΑ και το Ιράν» καθώς και την κατάσταση στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ