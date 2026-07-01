Συγκλονιστικά στοιχεία έφερε στο φως έρευνα των OCCRP και KRIK, με βάση κρυπτογραφημένα μηνύματα από την πλατφόρμα Sky ECC, τα οποία αποκαλύπτουν ότι ο πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σερβίας (FSS), Σλάβισα Κόκεζα, φέρεται να είχε οργανώσει σχέδιο εκφοβισμού και βίας εναντίον του θρυλικού πρώην αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρώην αρχηγού της εθνικής Σερβίας, Νεμάνια Βίντιτς.

Η αφορμή

Η υπόθεση ξεκινά τον Νοέμβριο του 2020, όταν η Σερβία απέτυχε να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ο Βίντιτς δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή καταγγέλλοντας διαφθορά και έλλειψη αξιοπιστίας στη διοίκηση της ομοσπονδίας. Η κριτική του βρήκε υποστηρικτές και σε άλλους πρώην διεθνείς, όπως τον Νεμάνια Μάτιτς και τον Ντάνκο Λάζοβιτς.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που εξασφάλισαν οι δημοσιογράφοι, η αντίδραση του Κόκεζα ήταν άμεση και βίαιη σε επίπεδο λεκτικό: ζήτησε από συνομιλητή του να μεταφέρει απειλή ότι ο Βίντιτς θα «καταλήξει σε χαντάκι» αν δεν απομακρυνθεί από την ομοσπονδία. Παράλληλα, φέρεται να προέτρεψε επαφή του να απειλήσει με θάνατο και μέλη της οικογένειας του πρώην ποδοσφαιριστή, σε περίπτωση που επιχειρούσε να διεκδικήσει τη θέση του στην ηγεσία της FSS.

Ίχνη μέχρι το Μιλάνο

Καθώς ο Βίντιτς ζούσε τότε στο Μιλάνο, τα μηνύματα δείχνουν ότι ο Κόκεζα αναζήτησε βοήθεια από πρόσωπα με δεσμούς με τον οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή, προκειμένου να εντοπιστεί και να ασκηθεί πίεση στον πρώην ποδοσφαιριστή. Σε ένα σημείο, συνομιλητής του τον ενημέρωσε ότι είχε τοποθετηθεί συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο του Βίντιτς.

Στο σχέδιο φέρεται να εμπλέκονταν και άλλοι πρώην διεθνείς που είχαν εκφράσει δημόσια στήριξη στον Βίντιτς, με τον Κόκεζα να ζητά να τους μεταφερθεί σαφές μήνυμα εκφοβισμού. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να προτάθηκαν για την υλοποίηση του σχεδίου ήταν και καταδικασμένος Σέρβος εγκληματίας και γνωστός χούλιγκαν, ο οποίος σήμερα αναμένεται να εκδοθεί στη Σερβία από την Ισπανία.

Παρότι τα μηνύματα δεν επιβεβαιώνουν ότι οι επιθέσεις τελικά πραγματοποιήθηκαν, δείχνουν ότι το σχέδιο είχε φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, με τον Κόκεζα να δίνει εντολή να μην ενεργήσουν όλοι ταυτόχρονα, «για να μην προκληθεί θόρυβος στα μέσα ενημέρωσης».





🇷🇸 NEW: After Serbia failed to qualify for the European Football Championship in November 2020, former national team defender and Manchester United captain Nemanja Vidić publicly condemned the state of the country’s football association, describing a corrupt system in which… — Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) June 30, 2026

Χούλιγκανς και πολιτική επιρροή

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης τη στενή σχέση του Κόκεζα με οπαδικούς πυρήνες του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, τους οποίους φέρεται να προσπάθησε να κινητοποιήσει προς όφελός του, εκτιμώντας πως ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, γνωστός φίλαθλος της ομάδας, δεν θα τολμούσε να κινηθεί εναντίον του λόγω της επιρροής των εξεδρών.

Η πτώση

Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2021, φιλοκυβερνητικά μέσα στη Σερβία στράφηκαν εναντίον του Κόκεζα με καταγγελίες για διαφθορά και δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα, συνδέοντάς τον με τον Βέλικο Μπελίβουκ, φερόμενο αρχηγό εγκληματικής συμμορίας χούλιγκαν που σήμερα δικάζεται για πολλαπλές δολοφονίες. Ο Κόκεζα εξετάστηκε από την αστυνομία τον Φεβρουάριο του 2021, χωρίς ωστόσο να απαγγελθούν εναντίον του κατηγορίες, και παραιτήθηκε τον επόμενο μήνα, αποσυρόμενος από τη δημόσια ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκατέλειψε τη Σερβία το 2021, μετέβη αρχικά στις ΗΠΑ και πρόσφατα εγκαταστάθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η αντίδραση του Βίντιτς

Ο Νεμάνια Βίντιτς, ο οποίος ενημερώθηκε για το εικαζόμενο σχέδιο εναντίον του από τους ίδιους τους δημοσιογράφους και όχι από τις αρχές, χαρακτήρισε την αποκάλυψη «καταστροφική για την κοινωνία» και έθεσε ανοιχτά το ερώτημα κατά πόσο διατρέχει ακόμη κίνδυνο.

Ο Κόκεζα δεν απάντησε σε ερωτήματα των δημοσιογράφων, ενώ η σερβική εισαγγελία ανέφερε ότι δεν έχει ποτέ αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας και ο εκπρόσωπος του Προέδρου Βούτσιτς δεν απάντησαν σε σχετικά αιτήματα.