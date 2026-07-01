Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικών Δικτύων (30 Ιουνίου), ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X προχώρησε σε μια ανάρτηση που μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε έντονο σχολιασμό, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες αλληλεπιδράσεις.

Η αφορμή δόθηκε από ερώτηση του λογαριασμού @UberFacts, ο οποίος, στο πλαίσιο της ημέρας, ρώτησε τους χρήστες ποια ανάρτηση στα social media θεωρούν ότι θα παραμείνει «για πάντα απαράμιλλη».



Today is Social Media Day — What social media post will forever remain unmatched?

Απαντώντας, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να αναρτήσει στιγμιότυπο οθόνης από παλιά δημοσίευση της Χίλαρι Κλίντον, με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2016 —ημέρα των γενεθλίων της τότε υποψήφιας προέδρου. Στην αρχική εκείνη ανάρτηση, η Κλίντον είχε γράψει «Happy birthday to this future president» («Χρόνια πολλά σε αυτή τη μελλοντική πρόεδρο»), συνοδεύοντας το μήνυμα με ασπρόμαυρη παιδική της φωτογραφία.





Ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου δεν πρόσθεσε κανένα δικό του σχόλιο πέραν του quote και του στιγμιότυπου, αφήνοντας την ίδια την ανάρτηση να «μιλήσει». Μέχρι στιγμής η δημοσίευση έχει ξεπεράσει τα 48.000 likes, τα 4.300 reposts και τα 2.300 σχόλια, με τις προβολές να αγγίζουν τα 2,6 εκατομμύρια.

Πολωμένες αντιδράσεις

Η ανάρτηση δίχασε το κοινό του X. Υποστηρικτές της κυβέρνησης Τραμπ τη χαρακτήρισαν «έξυπνο τρολ» και «κλασικό παράδειγμα ανάρτησης που γέρασε άσχημα», θεωρώντας πως αποτυπώνει διαχρονικά την εκλογική ήττα της Κλίντον το 2016. Αντίθετα, επικριτές την περιέγραψαν ως «μικροπρεπή», «προσωπική επίθεση» και «εκμετάλλευση παιδικής φωτογραφίας» για πολιτικούς σκοπούς.