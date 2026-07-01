Η 23χρονη Άντρεα Κανόνικο έζησε σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε κατά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα. Όπως περιγράφει στο AFP, η ψυχραιμία και η ελπίδα ήταν τα στοιχεία που τη βοήθησαν να επιβιώσει μέχρι τη διάσωσή της.

Η νεαρή ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από περίπου 48 ώρες εγκλωβισμού στη συνοικία Λος Κοράλες της Λα Γκουάιρα, της περιοχής που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή. Παρά τη δική της διάσωση, συνεχίζει να αγωνιά για την τύχη του 20χρονου αδελφού της και της 91χρονης θείας της, οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Δεν έχασα ποτέ την ελπίδα»

«Το πιο σημαντικό ήταν ότι ποτέ δεν έχασα την ελπίδα», δηλώνει η Κανόνικο, η οποία εξακολουθεί να φέρει επιδέσμους στα χέρια της λόγω των τραυμάτων που υπέστη.

Όπως αφηγείται, προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της, εστιάζοντας στην αναπνοή της, καθώς φοβόταν ότι οι μετασεισμοί θα δυσχέραιναν ακόμη περισσότερο την κατάστασή της.

«Είπα στον εαυτό μου ότι θα κοιμηθώ. Θα μείνω ήρεμη και δεν θα πανικοβληθώ εξαιτίας της δυσκολίας στην αναπνοή», περιγράφει χαρακτηριστικά.

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Το κινητό και η επικοινωνία

Παρά το γεγονός ότι είχε θαφτεί κάτω από περίπου έξι μέτρα ερειπίων, η 23χρονη κατάφερε να παραμείνει σε καθιστή θέση. Το κινητό της τηλέφωνο, όπως λέει, αποτέλεσε πολύτιμο σύμμαχο, καθώς μπορούσε να παρακολουθεί την ώρα και να έχει μια μικρή πηγή φωτός μέσα στο σκοτάδι.

Η Κανόνικο κατάφερε επίσης να επικοινωνήσει με έναν ακόμη εγκλωβισμένο, ο οποίος βρισκόταν σε υψηλότερο σημείο στα ερείπια. Όταν εκείνος απεγκλωβίστηκε, ενημέρωσε τους διασώστες για την παρουσία της, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωσή της.

Οι δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχουν προκαλέσει σχεδόν 2.000 θανάτους, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ