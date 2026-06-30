Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί.

Συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο Χόρχε Ροδρίγκες, επισημαίνοντας πως ένα παιδί ηλικίας 2 ετών απεγκλωβίστηκε σήμερα. Υπολογίζοντας πως περίπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στη Λα Γουάιρα τη στιγμή του διπλού σεισμού, είπε πως «αν προσθέσουμε τους 13.400-13.500 ανθρώπους που κατάφεραν να σωθούν ή που έλαβαν βοήθεια, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι 19.861 ζωές σώθηκαν» στη συγκεκριμένη περιοχή, που υπέστη το χειρότερο πλήγμα.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ