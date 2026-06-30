Χιλιάδες Νοτιοαφρικανοί κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους πολλών μεγάλων πόλεων, κατά την πρώτη ημέρα της «εθνικής κινητοποίησης» στο πλαίσιο μιας ξενοφοβικής εκστρατείας που ώθησε στην έξοδο 25.000 μετανάστες, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων ότι «κλέβουν τις δουλειές» των ντόπιων.

Οργανωμένες ομάδες πολιτών καλούσαν τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια παραμονής να φύγουν από τη Νότια Αφρική μέχρι τις 30 Ιούνιου, εκτός κάθε νόμιμου πλαισίου.

Χιλιάδες διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ, τον «οικονομικό πνεύμονα» της χώρας, αλλά και στο Ντέρμπαν, το μεγάλο λιμάνι της Νότιας Αφρικής. Επικεφαλής των κινητοποιήσεων, όπως συμβαίνει από την αρχή του «κινήματος» αυτού, ήταν άνδρες που κρατούσαν παραδοσιακά δόρατα και ασπίδες των Ζουλού.

Η αστυνομία, φοβούμενη ταραχές, είχε αναπτύξει μεγάλες δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί μόνο μικροεπεισόδια, συλλήψεις για λεηλασίες και μεμονωμένες απόπειρες κλοπών, πετροπόλεμος σε δύο πορείες στο Γιοχάνεσμπουργκ κλπ.

Ένταση επικράτησε στο Γκέρμιστον, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, όταν επιθετικοί διαδηλωτές επιχείρησαν να περάσουν μια περίφραξη και να διώξουν από εκεί αλλοδαπούς. Η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε μερικές δεκάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εμφανώς τρομοκρατημένους.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά και η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν περιορισμένη.

Στη διαδήλωση του Ντέρμπαν, οι συμμετέχοντες κρατούσαν πλακάτ με φράσεις όπως «Σταματήστε να κρύβετε τους παράνομους ξένους. Σταματήστε να τους δίνετε δουλειά και να τους νοικιάζετε κατάλυμα».

«Έξοδος» των αλλοδαπών

«Δυσκολεύομαι να νοικιάσω σπίτι επειδή τα ενοίκια είναι πολύ υψηλά. Οι παράτυποι ξένοι καταφέρνουν να τα πληρώσουν επειδή πουλούν ναρκωτικά στον πληθυσμό μας», υποστήριξε η Μπράιτνες Γκάμπι, 48 ετών, ιδιοκτήτρια μιας μικρής καντίνας που συμμετείχε στην πορεία στο Ντέρμπαν.

Η Νότια Αφρική έχει βιώσει και στο παρελθόν ξενοφοβικές ταραχές, κυρίως το 2008 και το 2015, όμως, πράγμα πρωτοφανές, τις τελευταίες εβδομάδες περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι από διάφορες αφρικανικές χώρες (Μαλάουι, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Γκάνα κ.α.) έφυγαν με λεωφορεία που νοίκιασαν οι αρχές των χωρών τους ή η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.

Το κίνημα οδήγησε επίσης σε σποραδικές βιαιοπραγίες και στον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων: δύο από τη Μοζαμβίκη, έναν από το Μαλάουι και έναν Αιθίοπα. Λεηλατήθηκαν επίσης καταστήματα αλλοδαπών.

Σε ομιλία της στο Ντέρμπαν, η Ζασίντα Νγκομπέσε-Ζούμα, από τους πρωτοστάτες του κινήματος, προειδοποίησε ότι θα οργανωθούν και νέες διαδηλώσεις, κάθε Πέμπτη. «Τους έξι επόμενους μήνες θέλουμε η κυβέρνηση να ξεφορτωθεί τους ανθρώπους που δεν έχουν φύγει», απείλησε.

Περίπου 3 εκατομμύρια ξένοι, δηλαδή το 5,1% του πληθυσμού, ζουν στη χώρα του Νέλσον Μαντέλα, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Τους προσελκύει κυρίως η προοπτική εύρεσης εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.

Το νέο αντιμεταναστευτικό κίνημα εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της διεξαγωγής δημοτικών εκλογών, στις 4 Νοεμβρίου. «Τα πολιτικά κόμματα υπερθεματίζουν (…) Εμφανίζονται ως αντιμεταναστευτικά», εξήγησε ο πολιτικός αναλυτής Σαντίλε Σουάνα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στα κόμματα MK του πρώην προέδρου Τζέικομπ Ζούμα και το Action SA.

🇿🇦Xenophobic unrest: Anti-immigration protests in South Africa, demanding the immediate departure of undocumented foreign nationals.



The South African police deployed hundreds of officers in cities including Johannesburg in Gauteng province and Durban in KwaZulu-Natal province… pic.twitter.com/oj0Ab2uDfR — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) June 30, 2026

Ανεργία και εγκληματικότητα

Οι αντιμεταναστευτικές οργανώσεις κατηγορούν τους αλλοδαπούς για όλα τα δεινά που πλήττουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού: μαζική ανεργία (πάνω από 32%), καλπάζουσα εγκληματικότητα, διακίνηση ναρκωτών και υπηρεσίες υγείας στα όριά τους.

Η εκστρατεία μετατράπηκε σε απειλές και εκφοβισμούς. Πολλοί αλλοδαποί που προτίθενται να φύγουν από τη χώρα είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι εργοδότες τους τους απέλυσαν επειδή φοβούνταν ότι θα τους επέκριναν, ενώ σε άλλους έγινε έξωση επειδή οι ιδιοκτήτες των σπιτιών φοβούνταν αντίποινα.

Στο Γιοχάνεσμπουργκ, το Κέιπ Τάουν και το Πιτερμάριτσμπουργκ, εκατοντάδες αλλοδαποί παρέμεναν και σήμερα συγκεντρωμένοι σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή έξω από τα προξενεία των χωρών τους, ελπίζοντας ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα να φύγουν από τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους τα αγαθά τους – κάποιες φορές, ακόμη και έναν Νοτιοαφρικανό σύντροφο.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Έβελιν Τσινουνέκα, 29 ετών, από τη Ζιμπάμπουε, που περιμένει εδώ και τρεις ημέρες έξω από το προξενείο της χώρας της στο Κέιπ Τάουν, μαζί με το μωρό της, ηλικίας μόλις 10 μηνών. «Οι ιδιοκτήτες (εργοδότες) μας είπαν ότι δεν έχουμε χαρτιά θα πρέπει να το φροντίσουμε, γιατί διαφορετικά η κυβέρνηση θα επιβάλει πρόστιμο 10.000 ραντ κατ’ άτομο» είπε η γυναίκα που εργαζόταν εδώ και τέσσερα χρόνια σε ένα αγρόκτημα και τώρα περιμένει ένα λεωφορείο για να φύγει.

Η Γκάνα και η Νιγηρία οργάνωσαν πτήσεις επαναπατρισμού εκατοντάδων πολιτών τους, διαμαρτυρόμενες ταυτόχρονα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κρίση μια χώρα όπως η Νότια Αφρική, η οποία υποτίθεται ότι αποτελούσε τον «ηθικό φάρο» της ηπείρου μετά το τέλος του απαρτχάιντ.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ